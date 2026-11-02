Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, zaferlerini ilan etti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçimini Yotova açık farkla önde tamamladı.



Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, Yotova yüzde 57,4 oy alırken, Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.



Yotova, Valchev ve Başbakan Rumen Radev'le birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti.



Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, konuşmalarında seçim zaferlerini ilan ettiler.



Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı analiz yapacaklarını söyledi.

Görevdeki Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 1 Kasım 2026’da başkent Sofya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (Foto: EPA) Yotova, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.



Yotova ayrıca, Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini de bildirdi.



"DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ OLMAK İÇİN"



Valchev ise konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçime yüksek oranda katılım gösterdiğini söyledi.



Bulgaristan'da demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını dile getiren Valchev, vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.



"ÜLKEYE LAYIK BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞINIZA İNANIYORUM"



Başbakan Radev ise kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç aldıklarını söyledi.



Radev, seçim zaferlerinden dolayı Yotova ve Valchev'i tebrik ederek, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’ın eski geçici başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı Andrey Gyurov, 1 Kasım 2026’da başkent Sofya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (Foto: EPA) İLİYANA YOTOVA KİMDİR?



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1964'te dünyaya gelen İliyana Yotova, Sofya Üniversitesi "Aziz Kliment Ohridski"de Slav Filolojisi Fakültesinde Bulgar Filoloji bölümünden mezun oldu. Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde uzmanlık eğitimi gördü.



Yotova, 1990-1997 yıllarında Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nda (BNT) muhabir, editör, sunucu ve haber programları direktörü olarak çalıştı. 1997-2007 döneminde Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) basın merkezini yönetti.



2005-2007 yıllarında milletvekilliği yapan Yotova, 2007'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi ve 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.



2017'de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayan Yotova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 19 Ocak 2026'da istifa etmesinin ardından 23 Ocak 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.