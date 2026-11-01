Avrupa'da protesto çıkmazı! Almanya'da sokaklar karıştı, Fransa'da yeniden eylem çağrısı
Avrupa'da baş gösteren şiddetli protestolar etkisini sürdürüyor. Almanya ve Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve zorunlu askerlik tartışmaları gençleri sokağa döktü. Almanya'da binlerce kişinin katıldığı gösteriler şiddet olaylarına dönüşürken en az 176 kişi gözaltına alındı, 27 polis yaralandı. Fransa'da ise öğrenci sendikaları hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yetersiz bularak 3 ve 5 Kasım'da yeniden kuşatma eylemleri düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Almanya'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve zorunlu askerlik tartışmaları gençleri sokağa döktü.
"Z Kuşağı yönetimi ele alıyor" sloganıyla düzenlenen protestolara binlerce kişi katılırken, gün içinde barışçıl başlayan gösteriler gece saatlerinde birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü.
ALMANYA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA PROTESTO ATEŞİ
Almanya'nın finans merkezi Frankfurt başta olmak üzere Berlin, Köln ve Hamburg şehirlerinde polis, acil durum ekiplerini havai fişek, taş ve şişelerle hedef alan göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.
MAĞAZALAR YAĞMALANDI
Hessen eyaletine bağlı Frankfurt'ta ana alışveriş caddesinin büyük bölümü polis tarafından trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Polis sözcüsü, kentte çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Silah mağazası da dahil olmak üzere birçok iş yerinin vitrinlerinin kırıldığını bildiren yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden iki silah ele geçirildiğini duyurdu. Yerel medya ise göstericilerin başka mağazalara da girerek spor ayakkabı ve çeşitli ürünleri yağmaladığını aktardı.
"FRANSA BU KONUDA ÖRNEK ALINMAMALI"
Gen Z regelt sözcüsü Lina Friedrich, gösterilerin "savaş ve zorlamaya değil, barış ve özgürlük için mücadele etmek" amacıyla düzenlendiğini söyledi. Friedrich, "Bizim için en önemli konu sağlık ve eğitim sistemlerine daha fazla destek verilmesi. Zorunlu askerliğe karşıyız ve yükün daha adil dağıtılmasını savunuyoruz" dedi.