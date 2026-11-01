Hessen eyaletinin İçişleri Bakanı Roman Poseck yaptığı açıklamada, "Hepimizin zihninde Fransa'dan görüntüler var; yağmalanan dükkanlar, ateşe verilen evler, yakılan polis araçları ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Paris'te gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çatışma | Fotoğraf: AA

FRANSA'DA ÖĞRENCİLER YENİDEN SOKAĞA ÇAĞRILDI

Almanya'da sokaklarda şiddet olayları yaşanırken Fransa'da da eğitim sistemine yönelik tepkiler büyüyor. Öğrenci sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığının liseliler için açıkladığı taahhütleri yetersiz bularak 3 ve 5 Kasım'da yeniden kuşatma eylemleri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Eylemlere destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin liselilerin taleplerine yönelik taahhütlerini "devede kulak" olarak nitelendirdi. Panot, liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kalındığını belirtti.

Eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay ise eylemlerin seyrini hükümetin atacağı adımların belirleyeceğini ifade ederek, "Top artık hükümetin sahasında" dedi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürülmesi amacıyla 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını duyurmuştu. Ayrıca üniversite başvuru platformu Parcoursup'un 2028'e kadar değiştirileceğini, okulların iklim koşullarına uyum sağlaması için 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlanacağını açıklamıştı.

Fransa'da 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenleniyor. Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği gösteriler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.