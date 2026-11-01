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Avrupa'da protesto çıkmazı! Almanya'da sokaklar karıştı, Fransa'da yeniden eylem çağrısı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Avrupa'da protesto çıkmazı! Almanya'da sokaklar karıştı, Fransa'da yeniden eylem çağrısı

Avrupa'da baş gösteren şiddetli protestolar etkisini sürdürüyor. Almanya ve Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve zorunlu askerlik tartışmaları gençleri sokağa döktü. Almanya'da binlerce kişinin katıldığı gösteriler şiddet olaylarına dönüşürken en az 176 kişi gözaltına alındı, 27 polis yaralandı. Fransa'da ise öğrenci sendikaları hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yetersiz bularak 3 ve 5 Kasım'da yeniden kuşatma eylemleri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Almanya'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve zorunlu askerlik tartışmaları gençleri sokağa döktü.

"Z Kuşağı yönetimi ele alıyor" sloganıyla düzenlenen protestolara binlerce kişi katılırken, gün içinde barışçıl başlayan gösteriler gece saatlerinde birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü.

Almanya'da gençler sokakta: Köln'de ʺGen Z regeltʺ gösterisi | Fotoğraf: AAAlmanya'da gençler sokakta: Köln'de ʺGen Z regeltʺ gösterisi | Fotoğraf: AA

ALMANYA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA PROTESTO ATEŞİ

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt başta olmak üzere Berlin, Köln ve Hamburg şehirlerinde polis, acil durum ekiplerini havai fişek, taş ve şişelerle hedef alan göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Hessen eyaletine bağlı Frankfurt'ta ana alışveriş caddesinin büyük bölümü polis tarafından trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Polis sözcüsü, kentte çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Silah mağazası da dahil olmak üzere birçok iş yerinin vitrinlerinin kırıldığını bildiren yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden iki silah ele geçirildiğini duyurdu. Yerel medya ise göstericilerin başka mağazalara da girerek spor ayakkabı ve çeşitli ürünleri yağmaladığını aktardı.

ʺGen Z regeltʺ (Z Kuşağı Harekete Geçiyor) girişiminin çağrısıyla Köln dahil en az 34 şehirde gösteriler düzenlendi. | Fotoğraf: AAʺGen Z regeltʺ (Z Kuşağı Harekete Geçiyor) girişiminin çağrısıyla Köln dahil en az 34 şehirde gösteriler düzenlendi. | Fotoğraf: AA

"FRANSA BU KONUDA ÖRNEK ALINMAMALI"

Gen Z regelt sözcüsü Lina Friedrich, gösterilerin "savaş ve zorlamaya değil, barış ve özgürlük için mücadele etmek" amacıyla düzenlendiğini söyledi. Friedrich, "Bizim için en önemli konu sağlık ve eğitim sistemlerine daha fazla destek verilmesi. Zorunlu askerliğe karşıyız ve yükün daha adil dağıtılmasını savunuyoruz" dedi.

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı | Fotoğraf: AAFransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı | Fotoğraf: AA

Hessen eyaletinin İçişleri Bakanı Roman Poseck yaptığı açıklamada, "Hepimizin zihninde Fransa'dan görüntüler var; yağmalanan dükkanlar, ateşe verilen evler, yakılan polis araçları ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Frankfurt polisi, bu sabaha karşı şehirde durumun sakinleştiğini bildirdi.

Paris'te gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çatışma | Fotoğraf: AAParis'te gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çatışma | Fotoğraf: AA

FRANSA'DA ÖĞRENCİLER YENİDEN SOKAĞA ÇAĞRILDI

Almanya'da sokaklarda şiddet olayları yaşanırken Fransa'da da eğitim sistemine yönelik tepkiler büyüyor. Öğrenci sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığının liseliler için açıkladığı taahhütleri yetersiz bularak 3 ve 5 Kasım'da yeniden kuşatma eylemleri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Eylemlere destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin liselilerin taleplerine yönelik taahhütlerini "devede kulak" olarak nitelendirdi. Panot, liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kalındığını belirtti.

Eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay ise eylemlerin seyrini hükümetin atacağı adımların belirleyeceğini ifade ederek, "Top artık hükümetin sahasında" dedi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürülmesi amacıyla 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını duyurmuştu. Ayrıca üniversite başvuru platformu Parcoursup'un 2028'e kadar değiştirileceğini, okulların iklim koşullarına uyum sağlaması için 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlanacağını açıklamıştı.

Fransa'da 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenleniyor. Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği gösteriler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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