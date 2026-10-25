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Fransa'da fırtına nedeniyle 59 bin hane elektriksiz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da fırtına nedeniyle 59 bin hane elektriksiz

Fransa’da etkili olan Austen ve Boelo fırtınalarının ardından Normandiya ve Bretonya’da yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Onarım çalışmaları için 2 bin 600 personel görev yapıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta Fransa'da etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle Normandiya ve Bretonya bölgelerinde elektrik tüm hanelerde henüz yeniden sağlanmadı.

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2 BÖLGE ELEKTRİKSİZ

Enedis elektrik şirketinden yapılan açıklamaya göre, Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle söz konusu 2 bölgede yaklaşık 59 bin hanede hala elektrik kesintisi devam ediyor.

Fransa'da fırtınaların ardından yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor | Fotoğraf: AAFransa'da fırtınaların ardından yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor | Fotoğraf: AA

Bu şirkete ve ortaklarına bağlı 2 bin 600 personel onarım çalışmalarını sürdürüyor.

FRANSA'DA FIRTINA ALARMI

Fransa'da Austen Fırtınası'nın en şiddetli zamanında yaklaşık 288 bin hanede elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Austen Fırtınası nedeniyle 23 Ekim'de Fransa'daki 23 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarılmıştı.

Fransa’da fırtınalar sonrası 2 bin 600 personel sahada | Fotoğraf: AAFransa’da fırtınalar sonrası 2 bin 600 personel sahada | Fotoğraf: AA

Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkilemişti.

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Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi sebebiyle 4 noktada yangın çıkarken, Finistere vilayetinde fırtına kaynaklı kazalarda 3 kişi hafif yaralanmıştı.

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