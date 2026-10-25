Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta Fransa'da etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle Normandiya ve Bretonya bölgelerinde elektrik tüm hanelerde henüz yeniden sağlanmadı.

2 BÖLGE ELEKTRİKSİZ

Enedis elektrik şirketinden yapılan açıklamaya göre, Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle söz konusu 2 bölgede yaklaşık 59 bin hanede hala elektrik kesintisi devam ediyor.