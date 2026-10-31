Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde

Avrupa sokaklarında yükselen tansiyon dinmiyor. Fransa'da hayat pahalılığına ve öğrenci boykotlarına karşı düzenlenen eylemler nedeniyle polis, şehir merkezlerine ulaşımı sağlayan köprü ve kanalları abluka altına aldı. Almanya'da ise gençler 34 kentte eş zamanlı olarak sokağa çıktı. A Haber ekipleri, her iki ülkeden canlı yayına bağlanarak bölgelerde yaşanan gerilimin ayrıntılarını aktardı.

Avrupa genelinde farklı gerekçelerle düzenlenen gösteriler, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fransa'da polis, eylemcilerin şehir merkezlerine ulaşmasını engellemek için kritik geçiş noktalarında önlem alırken Almanya'da 34 kentte düzenlenen protestolara yoğun katılım oldu. Strazburg ve Frankfurt'taki son gelişmeleri A Haber ekipleri yerinden takip etti. AVRUPA SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANIYOR BAKANLIĞIN "SAKİN" AÇIKLAMASINA SAHADAN ŞERH: "ŞİDDET OLAYLARI YAŞANABİLİR" Fransa İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin sakin geçtiği yönündeki açıklamasının sahadaki tabloyu tam olarak yansıtmadığını belirten A Haber muhabiri Ömer Aydın, eylemlerin sona ermesinin ardından şiddet olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Aydın, "Fransa genelinde İçişleri Bakanlığı, bugünkü gösterilerin daha sakin geçtiğine dair bir açıklama yaptı. Ancak bunu gösterilerin sakin başladığı şeklinde değerlendirebiliriz. Çünkü şiddet olayları genellikle eylemlerin sona ermesine yakın saatlerde yaşanıyor. Gösterinin ardından farklı mahallelere doğru hareket eden kalabalıkların şiddet olaylarına yol açma riski bulunuyor." ifadelerini kullandı.

MARSİLYA, LYON VE TOULOUSE'DA OLAYLAR! KASIM AYINDA EYLEMLER ARTACAK Fransa'nın farklı kentlerinde de olayların yaşandığını aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, önümüzdeki günlerde protestoların genişleyebileceğini belirtti. Aydın, "Lyon, Toulouse ve Marsilya'da olaylar çıktığına ilişkin haberler geliyor. Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte lise ve üniversite öğrencileri yeniden eylemlere başlayacaklarını açıkladı. Salı ve perşembe günleri okulların, liselerin ve üniversitelerin bloke edilmesi planlanıyor. Ayrıca sendikalar ve Sarı Yelekliler, 5 Kasım'da Fransa genelinde gösteri çağrısı yaptı. Emekliler de kasım ayı içerisinde ülke çapında eylem düzenleme kararı aldıklarını duyurdu." dedi.