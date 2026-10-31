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Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde

Avrupa sokaklarında yükselen tansiyon dinmiyor. Fransa'da hayat pahalılığına ve öğrenci boykotlarına karşı düzenlenen eylemler nedeniyle polis, şehir merkezlerine ulaşımı sağlayan köprü ve kanalları abluka altına aldı. Almanya'da ise gençler 34 kentte eş zamanlı olarak sokağa çıktı. A Haber ekipleri, her iki ülkeden canlı yayına bağlanarak bölgelerde yaşanan gerilimin ayrıntılarını aktardı.

Avrupa genelinde farklı gerekçelerle düzenlenen gösteriler, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Fransa'da polis, eylemcilerin şehir merkezlerine ulaşmasını engellemek için kritik geçiş noktalarında önlem alırken Almanya'da 34 kentte düzenlenen protestolara yoğun katılım oldu. Strazburg ve Frankfurt'taki son gelişmeleri A Haber ekipleri yerinden takip etti.

AVRUPA SOKAKLARINDA GERİLİM TIRMANIYOR

BAKANLIĞIN "SAKİN" AÇIKLAMASINA SAHADAN ŞERH: "ŞİDDET OLAYLARI YAŞANABİLİR"

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin sakin geçtiği yönündeki açıklamasının sahadaki tabloyu tam olarak yansıtmadığını belirten A Haber muhabiri Ömer Aydın, eylemlerin sona ermesinin ardından şiddet olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Aydın, "Fransa genelinde İçişleri Bakanlığı, bugünkü gösterilerin daha sakin geçtiğine dair bir açıklama yaptı. Ancak bunu gösterilerin sakin başladığı şeklinde değerlendirebiliriz. Çünkü şiddet olayları genellikle eylemlerin sona ermesine yakın saatlerde yaşanıyor. Gösterinin ardından farklı mahallelere doğru hareket eden kalabalıkların şiddet olaylarına yol açma riski bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde - 1

MARSİLYA, LYON VE TOULOUSE'DA OLAYLAR! KASIM AYINDA EYLEMLER ARTACAK

Fransa'nın farklı kentlerinde de olayların yaşandığını aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, önümüzdeki günlerde protestoların genişleyebileceğini belirtti. Aydın, "Lyon, Toulouse ve Marsilya'da olaylar çıktığına ilişkin haberler geliyor. Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte lise ve üniversite öğrencileri yeniden eylemlere başlayacaklarını açıkladı. Salı ve perşembe günleri okulların, liselerin ve üniversitelerin bloke edilmesi planlanıyor. Ayrıca sendikalar ve Sarı Yelekliler, 5 Kasım'da Fransa genelinde gösteri çağrısı yaptı. Emekliler de kasım ayı içerisinde ülke çapında eylem düzenleme kararı aldıklarını duyurdu." dedi.

Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde - 2

STRAZBURG'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR: "GÖSTERİ BİTTİ DİYEMEYİZ"

Strazburg'da yürüyüş sona ermesine rağmen eylemlerin devam edebileceğine dikkat çeken A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Şu anda Strazburg merkezdeyiz. Buradaki yürüyüş sona erdi ancak gösterilerin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Bir grup, eylemin sona erdiği noktadan ayrılarak farklı bir yöne doğru ilerliyor. Bu grubun güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesi durumunda şiddet olayları yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde - 3

FRANKFURT'TA YOĞUN KATILIM: ŞEHİR MERKEZİNE YÜRÜDÜLER

Almanya'nın 34 kentinde düzenlenen eylemlerin Frankfurt ayağındaki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, göstericilerin yoğun güvenlik önlemleri altında şehir merkezine ulaştığını bildirdi.

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Yılmaz, "Yaklaşık bir saattir yürüyen göstericiler, şu anda Frankfurt şehir merkezine ulaştı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri sayesinde eylemler şu ana kadar büyük ölçüde barışçıl geçti. Frankfurt, Almanya genelinde 34 kentte düzenlenen gösteriler arasında en yoğun katılımın yaşandığı şehirlerden biri oldu. Dikkat çeken nokta ise organizatörlerin uyarılarına rağmen vatandaşların Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirmesiydi." dedi.

Avrupa sokaklarında gerilim tırmanıyor! Fransa'dan sonra Almanya da karıştı: A Haber ekipleri protestoların merkezinde - 4

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Göstericilerin Filistin'e desteklerini alanda da sürdürdüğünü aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, bir gencin araç üzerine çıkarak Filistin bayrağı açmasının kalabalık tarafından alkışlarla karşılandığını belirtti.

Yılmaz, "Biraz önce arkamdaki aracın üzerine çıkan Filistinli bir genç bayrağı dalgalandırdı. Bu anlar, alanı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Filistin ve Gazze'ye yönelik destek mesajları verilmemesi konusunda uyarılar yapılmasına rağmen göstericiler tepkilerini dile getirmeyi sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Frankfurt'taki gösteride Batman kostümü giyen bir gencin Filistin bayrağı açtığını belirten A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, kalabalığın "Free, free Palestine!" sloganları attığını aktardı.

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