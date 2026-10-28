Fransa’da protestolar ticareti vurdu: Mağazaların cirosu yüzde 80 düştü
Fransa genelinde devam eden kitlesel protestolar ve şiddet olayları perakende sektörünü de etkiledi. Güvenlik endişesi nedeniyle şehir merkezlerinden uzak duran tüketiciler, mağazaların satışlarını düşürdü. Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, protestolardan etkilenen bölgelerdeki mağazaların cirolarında yüzde 80’e varan gerileme yaşandığını açıkladı. Ülke genelinde 2 bin 500’den fazla iş yerinin zarar gördüğü bildirildi.
Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI France) tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenlik kaygıları nedeniyle şehir merkezlerine gitmekten kaçındığı belirtildi. Bu durumun protestolardan etkilenen bölgelerdeki perakendecileri doğrudan etkilediği ve mağazaların cirolarında yüzde 80 düşüş görüldüğü kaydedildi.
CCI France Başkanı Alain Di Crescenzo, perakende sektörünün yıllık cirosunun yüzde 40'ının kasım ve aralık aylarında elde edildiğine dikkat çekti. Eylemlerin devam etmesinin sektör açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Di Crescenzo, ticari faaliyetlerin korunması amacıyla yıl sonuna kadar şehir merkezlerinde gösterilerin yasaklanması çağrısında bulundu.
2 BİN 500'DEN FAZLA İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ
CCI France verilerine göre, son iki cumartesi günü yaşanan olaylarda ülke genelinde 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar gördü. Özellikle 17 Ekim'deki olaylarda 1161 mağazanın yağma ve kundaklama nedeniyle ağır hasar aldığı belirtildi.
Şiddet olaylarından en fazla etkilenen kentlerden biri Marsilya oldu. Kentte hasar tespit edilen 527 mağazanın 331'inin tahrip edildiği, 128'inin ise tamamen yağmalandığı bildirildi.
ESNAF VİTRİNLERİNİ AHŞAP PANELLERLE KAPATTI
Lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylül ortasında başlattığı eylemler, kısa sürede hükümetin ekonomi politikalarına karşı düzenlenen geniş çaplı protestolara dönüştü.
Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte esnaf, 24 Ekim'deki gösteriler öncesinde mağazalarının vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak önlem aldı. 30-31 Ekim tarihlerine yönelik yeni protesto çağrıları nedeniyle birçok işletmenin koruyucu panelleri kaldırmadığı gözlendi.
Bazı caddelerde mağazaların yalnızca giriş kapıları açık bırakılırken, bariyerler nedeniyle vitrinlerdeki ürünlerin görünürlüğü de azaldı.
SOKAKLARDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Olayların büyümesi üzerine bazı şehirlerde iş yeri sahiplerinin, işletmelerini olası saldırılara karşı korumak amacıyla demir çubuk ve göz yaşartıcı gaz gibi araçlarla önlem aldığı bildirildi.
Bazı kentlerde ise aşırı sağcı grupların ve holiganların, iş yerlerini koruma gerekçesiyle sokaklara çıktığı iddia edildi. Bu gruplarla sol görüşlü protestocular arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.