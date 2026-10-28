Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI France) tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenlik kaygıları nedeniyle şehir merkezlerine gitmekten kaçındığı belirtildi. Bu durumun protestolardan etkilenen bölgelerdeki perakendecileri doğrudan etkilediği ve mağazaların cirolarında yüzde 80 düşüş görüldüğü kaydedildi.

CCI France Başkanı Alain Di Crescenzo, perakende sektörünün yıllık cirosunun yüzde 40'ının kasım ve aralık aylarında elde edildiğine dikkat çekti. Eylemlerin devam etmesinin sektör açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Di Crescenzo, ticari faaliyetlerin korunması amacıyla yıl sonuna kadar şehir merkezlerinde gösterilerin yasaklanması çağrısında bulundu.

2 BİN 500'DEN FAZLA İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

CCI France verilerine göre, son iki cumartesi günü yaşanan olaylarda ülke genelinde 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar gördü. Özellikle 17 Ekim'deki olaylarda 1161 mağazanın yağma ve kundaklama nedeniyle ağır hasar aldığı belirtildi.

Şiddet olaylarından en fazla etkilenen kentlerden biri Marsilya oldu. Kentte hasar tespit edilen 527 mağazanın 331'inin tahrip edildiği, 128'inin ise tamamen yağmalandığı bildirildi.