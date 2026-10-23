Macron yönetimi Fransa’daki protestolara yönelik kısıtlamaları artırdı, Paris’te güvenlik önlemleri sıkılaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından gösterilere yönelik kısıtlamaları artırma kararı aldı. "Meşru olmayan" gösterilerin önümüzdeki günlerde yasaklanacağını açıklayan Macron, geçen hafta sonundaki olaylardan aşırı sol grupları ve vandalları sorumlu tuttu. Marsilya ve Lyon'da cumartesi günü yapılması planlanan tüm gösteriler yasaklanırken Paris'te işletmeler olası şiddet olaylarına karşı önlem almaya başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü istihbarat birimleri yöneticileri ve üst düzey bakanlarla yaptığı toplantının ardından protestolara ilişkin yeni tedbirleri duyurdu.
Macron, "Cumhuriyet'i yıkmayı amaçlayan" aşırı sol grupları hedef alarak geçen cumartesi günü yaşanan olayların siyasi ve kışkırtıcı nitelik taşıdığını savundu.
Sendikalar gibi gruplar tarafından düzenlenen gösterilerin yapılmasına izin verileceğini belirten Macron, işletmelerin korunması amacıyla yürüyüş güzergâhlarının değiştirilebileceğini ifade etti. Ancak yetkililerin izinsiz veya yasak kapsamındaki gösterilere karşı daha sert önlemler alması bekleniyor.
MARSİLYA VE LYON'DA TÜM CUMARTESİ GÖSTERİLERİ YASAKLANDI
Fransa'da hafta sonu yeni protestoların düzenlenmesi beklenirken ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Marsilya ile Lyon'da cumartesi günü yapılması planlanan tüm gösteriler yasaklandı.
Ülkenin önde gelen öğrenci sendikalarından UNEF, cumartesi günü için protesto çağrısında bulundu. 2018'de ortaya çıkan ve hükümet karşıtı gösterilerle öne çıkan Sarı Yelekliler hareketi de Paris'in merkezinde yürüyüş düzenlemek için başvuruda bulundu.
Yetkililer, yeni gösterilerin ülke genelinde yeniden şiddet olaylarına dönüşmesinden endişe ediyor.
ŞİDDETE KARIŞANLARA OY HAKKI KISITLAMASI GÜNDEMDE
Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, gösteri yasaklarına uymayan kişilerin oy kullanma haklarının askıya alınmasını istediğini açıkladı.
Darmanin ayrıca şiddet, yağma veya polise saldırı olaylarına karışan kişilerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasını gündeme getirdi.
Önerilerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve hangi hukuki düzenlemelerle uygulanabileceği ise henüz netlik kazanmadı.
PARİS'TE MAĞAZALAR CAMLARINI KAPATIYOR
Protestoların yeniden şiddetlenebileceği endişesi, başkent Paris'in ticari bölgelerinde de etkisini gösterdi. Kent merkezindeki işletmeler, olası saldırı ve yağma olaylarına karşı mağaza vitrinlerini koruyucu panolarla kapatmaya başladı.