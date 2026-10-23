Şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde art arda üçüncü gece uygulanan yerel sokağa çıkma yasakları ise büyük çaplı bir olay yaşanmadan sona erdi. Böylece hükümet, hafta sonu öncesinde kısa süreli bir rahatlama yaşadı.

ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ VE GEÇİM SIKINTISI ÖFKEYİ BESLİYOR Fransa'daki protestolar, yalnızca güvenlik ve kamu düzeni tartışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Artan enerji maliyetleri, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskı ve kamu hizmetlerinin kötüleştiğine yönelik kaygılar, çalışanlar ve gençler arasındaki hoşnutsuzluğu artırıyor.

Siyasi çevrelerde de olayların sorumluluğu üzerinden sert bir tartışma yaşanıyor. Hükümet, aşırı sol grupları şiddet olaylarını körüklemekle suçlarken sol siyasetin önde gelen isimleri de tartışmaların odağında yer alıyor.

FRANSA'NIN BORÇLANMA MALİYETİ 15 YILIN ZİRVESİNDE Ülkedeki siyasi ve toplumsal belirsizlik, finans piyasalarında da yankı buldu. Fransa'nın devlet tahvilleri ile güvenli liman olarak görülen Almanya'nın devlet tahvilleri arasındaki risk primi, perşembe günü son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa'nın gösterge niteliğindeki 10 yıllık devlet tahvili faizi de yüzde 5,14'e yükselerek Temmuz 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.