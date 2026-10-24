Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek
Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik protestolar ülke geneline yayılırken, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarının ardından yeni hafta sonu gösterileri için alarm verildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, cumartesi günü ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmayı görevlendirecek. Gösterilere 500 bine kadar kişinin katılması beklenirken, başkent Paris'te yürüyüş güzergâhları değiştirildi, bazı kentlerde gösteriler yasaklandı ve müzeler kapatıldı. Bir yanda protestocuların talepleri, diğer yanda sert güvenlik önlemleri… Fransa, yeni bir gerilim dalgasına hazırlanıyor.
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik eylemleriyle başlayan protestolar, hayat pahalılığına yönelik tepkilerin de etkisiyle ülke geneline yayıldı. Geçen hafta sonu gösterilerin kenarında yaşanan yağma, kundaklama ve tahribat olayları, güvenlik endişelerini artırdı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Güvenlik güçlerine hareketli birlikler, helikopterler, zırhlı araçlar ve tazyikli su araçları destek verecek. Bazı polis memurları izinlerinden geri çağrıldı.
Nunez, sosyal medyada yağma ve kamu binalarına saldırı çağrılarının dolaştığını belirterek şiddet olaylarına karışanlara karşı sert önlemler alınacağını söyledi.
GÖSTERİLERE 500 BİN KİŞİ KATILABİLİR
Fransız yetkililer, hafta sonu düzenlenecek gösterilerin boyutuna ilişkin hazırlıklarını artırdı. Le Parisien gazetesinin aktardığı bölgesel istihbarat değerlendirmesine göre, ülke genelindeki eylemlere 400 bin ila 500 bin kişinin katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü lise öğrencilerinin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Ancak görüşmenin ardından öğrenciler, hükümet taleplerine yönelik somut öneriler sunana kadar protestoları sürdürme çağrısı yaptı.
Renouveau Lyceen hareketinin başkanı Nathanael Combary, "Seferberliğin sürdürülmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Öğrenci temsilcileri, görüşmenin somut sonuçlar elde etmek için bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Başbakan Sebastien Lecornu'nun pazartesi günü öğrenci örgütleriyle görüşmesi planlanıyor.
PARİS'TE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI KRİZİ
Fransa'daki gerilim, gösterilerin nerede ve nasıl düzenleneceği konusunda da kendisini gösterdi. Paris'te polis, sendikaların Bastille ve Nation meydanları arasında düzenlemeyi planladığı yürüyüş için daha önce verilen izni iptal etti.
Yetkililer, yürüyüşün kentin güneydoğu sınırında yer alan alternatif bir güzergâhta yapılmasını önerdi. Ancak sendikalar, alternatif güzergâhın güvenli olmadığı gerekçesiyle bu değişikliği kabul etmedi ve planlanan güzergâhta yürümekte kararlı olduklarını açıkladı.