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Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik protestolar ülke geneline yayılırken, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarının ardından yeni hafta sonu gösterileri için alarm verildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, cumartesi günü ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmayı görevlendirecek. Gösterilere 500 bine kadar kişinin katılması beklenirken, başkent Paris'te yürüyüş güzergâhları değiştirildi, bazı kentlerde gösteriler yasaklandı ve müzeler kapatıldı. Bir yanda protestocuların talepleri, diğer yanda sert güvenlik önlemleri… Fransa, yeni bir gerilim dalgasına hazırlanıyor.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 1

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik eylemleriyle başlayan protestolar, hayat pahalılığına yönelik tepkilerin de etkisiyle ülke geneline yayıldı. Geçen hafta sonu gösterilerin kenarında yaşanan yağma, kundaklama ve tahribat olayları, güvenlik endişelerini artırdı.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 2

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Güvenlik güçlerine hareketli birlikler, helikopterler, zırhlı araçlar ve tazyikli su araçları destek verecek. Bazı polis memurları izinlerinden geri çağrıldı.

Nunez, sosyal medyada yağma ve kamu binalarına saldırı çağrılarının dolaştığını belirterek şiddet olaylarına karışanlara karşı sert önlemler alınacağını söyledi.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 3

GÖSTERİLERE 500 BİN KİŞİ KATILABİLİR

Fransız yetkililer, hafta sonu düzenlenecek gösterilerin boyutuna ilişkin hazırlıklarını artırdı. Le Parisien gazetesinin aktardığı bölgesel istihbarat değerlendirmesine göre, ülke genelindeki eylemlere 400 bin ila 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 4

Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü lise öğrencilerinin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Ancak görüşmenin ardından öğrenciler, hükümet taleplerine yönelik somut öneriler sunana kadar protestoları sürdürme çağrısı yaptı.

Renouveau Lyceen hareketinin başkanı Nathanael Combary, "Seferberliğin sürdürülmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Öğrenci temsilcileri, görüşmenin somut sonuçlar elde etmek için bir fırsat oluşturduğunu belirtti. Başbakan Sebastien Lecornu'nun pazartesi günü öğrenci örgütleriyle görüşmesi planlanıyor.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 5

PARİS'TE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI KRİZİ

Fransa'daki gerilim, gösterilerin nerede ve nasıl düzenleneceği konusunda da kendisini gösterdi. Paris'te polis, sendikaların Bastille ve Nation meydanları arasında düzenlemeyi planladığı yürüyüş için daha önce verilen izni iptal etti.

Yetkililer, yürüyüşün kentin güneydoğu sınırında yer alan alternatif bir güzergâhta yapılmasını önerdi. Ancak sendikalar, alternatif güzergâhın güvenli olmadığı gerekçesiyle bu değişikliği kabul etmedi ve planlanan güzergâhta yürümekte kararlı olduklarını açıkladı.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 6

Başkentte havadan gözetim yapılmasına izin verilirken, yollarda silah veya barikat olarak kullanılabilecek mobilya ve malzemelerin bırakılması da yasaklandı. Place de la République ve Les Halles çevresindeki gece sokağa çıkma yasağı pazartesi sabahına kadar uzatıldı.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 7

LİON'DAN MARSİLYA'YA KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILDI

Gösterilere yönelik önlemler Paris'le sınırlı kalmadı. Fransa'nın üçüncü büyük kenti Lyon'da merkezdeki bazı bölgeler göstericilere kapatıldı. Limoges kentinde belirlenen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, sınırları belirlenen bir alanda 10'dan fazla kişinin toplanması yasaklandı.

Orléans kentinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin kongresi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Le Pen'in partisine karşı 20 bin ila 30 bin kişinin gösteri yapması beklenirken, valilik kent merkezinde toplanmalara izin verilmeyeceğini açıkladı. Hafta sonu kentte 3 bin polis ve jandarmanın görevlendirilmesi planlanıyor.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 8

Marsilya'da ise genel kısıtlamalara istisna getirildi ve sendikaların düzenleyeceği bir yürüyüşe olağanüstü izin verildi.

Paris ve Lyon'daki bazı müzeler ile kültür merkezleri cumartesi günü kapalı olacak. Louvre Müzesi de kapatılacak yerler arasında bulunuyor. Art Basel sanat fuarının süresi kısaltılırken, Paris Saint-Germain ile Lyon arasındaki futbol karşılaşması da polis kaynaklarına duyulan ihtiyaç nedeniyle pazartesiye ertelendi.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 9

"OTORİTER UYGULAMALARA KAYIŞ" TEPKİSİ

Fransa'da bazı kentlerde gösterilerin tamamen yasaklanması ve güvenlik önlemlerinin genişletilmesi eleştirilere yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü, alınan önlemleri "otoriter uygulamalara doğru bir kayış" olarak nitelendirerek, kısıtlamaların barışçıl gösteri hakkını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 10

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa kıdemli araştırmacısı Eva Cosse ise polisin hem gösterilerin barışçıl ve güvenli biçimde yapılmasını sağlama hem de halkı şiddet olaylarından koruma sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Cosse, son gösterilerde kalabalık kontrolünde kullanılan silahlar nedeniyle çocukların ağır yaralandığına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 11

Öte yandan, geçen hafta sonundaki olaylar nedeniyle mahkemelerin 217 kişiyi hapse gönderdiği, bu kişilerin yarısının daha önce suç işlememiş kişiler olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Gérald Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada 232 kişinin cezaevine gönderildiğini belirtmişti. Açıklamalar arasındaki sayı farkının kapsam veya güncellemeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değil.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 12

LE PEN'İN DESTEĞİ ARTTI, SEÇİM ÖNCESİ GERİLİM BÜYÜDÜ

Fransa'daki protestolar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala siyasi dengelerin de tartışıldığı bir dönemde yaşanıyor. Harris Interactive tarafından M6/RTL için şiddet olaylarının ardından yapılan kamuoyu araştırması, aşırı sağcı Marine Le Pen'in ilk turdaki oy oranını yüzde 33 ila 35 aralığında gösterdi.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 13

Araştırmada, aşırı sol lider Jean-Luc Mélenchon'un ikinci turda Le Pen'in rakibi olabileceği öngörüldü. Anket, ikinci tur senaryosunda Le Pen'in yaklaşık yüzde 70 oy alabileceğini tahmin etti.

Ancak Fransa'da protestoların siyasi sonuçlarının ne olacağı henüz belli değil. Kesin olan, hükümetin güvenlik önlemlerini artırdığı, göstericilerin ise taleplerine somut yanıt verilene kadar eylemleri sürdürmek istediği.

Fransa'da 500 bin kişinin katılması beklenen protestolar öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek 14

Fransa, bugün ülke genelinde 70 bin güvenlik görevlisinin sahaya çıkacağı, yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiği yeni bir protesto dalgasına hazırlanıyor.

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