İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Güvenlik güçlerine hareketli birlikler, helikopterler, zırhlı araçlar ve tazyikli su araçları destek verecek. Bazı polis memurları izinlerinden geri çağrıldı.

Fransız yetkililer, hafta sonu düzenlenecek gösterilerin boyutuna ilişkin hazırlıklarını artırdı. Le Parisien gazetesinin aktardığı bölgesel istihbarat değerlendirmesine göre, ülke genelindeki eylemlere 400 bin ila 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü lise öğrencilerinin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Ancak görüşmenin ardından öğrenciler, hükümet taleplerine yönelik somut öneriler sunana kadar protestoları sürdürme çağrısı yaptı.

PARİS'TE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI KRİZİ

Fransa'daki gerilim, gösterilerin nerede ve nasıl düzenleneceği konusunda da kendisini gösterdi. Paris'te polis, sendikaların Bastille ve Nation meydanları arasında düzenlemeyi planladığı yürüyüş için daha önce verilen izni iptal etti.

Yetkililer, yürüyüşün kentin güneydoğu sınırında yer alan alternatif bir güzergâhta yapılmasını önerdi. Ancak sendikalar, alternatif güzergâhın güvenli olmadığı gerekçesiyle bu değişikliği kabul etmedi ve planlanan güzergâhta yürümekte kararlı olduklarını açıkladı.