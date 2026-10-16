CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, nisanda görevden alınan George'un, özellikle İran'a saldırıların ardından gündeme gelen mühimmat sıkıntısına ilişkin önceden uyarıda bulunduğunu öne sürdü.



Yetkililer, George'un, İran'a saldırılardan yaklaşık iki ay önce Aralık 2025'te yaptığı risk analizinde THAAD bataryalarının ve Patriot füzesi stoklarının yetersizliğiyle ilgili sıkıntının 2030'a kadar sürebileceği uyarısında bulunduğunu iddia etti.



ABD'nin önemli miktarda Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ve küçük çaplı bombalar gibi saldırı mühimmatına sahip olduğunu savunan yetkililer ise THAAD ve Patriot mühimmatı stoklarının "stratejik risk" düzeyinde düşük olduğunu belirtti.