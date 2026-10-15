ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran'la yaşanan askeri gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA FAZLA KİŞİYİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞIMA SÖZ VERDİM"

İran'da çok iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Trump, "Şu anda ellerinde hiçbir şey kalmadı. Orduları yok; donanmaları, hava kuvvetleri, radarları ve uçaksavar sistemleri tamamen ortadan kalktı. Liderleri de gitti" ifadelerini kullandı. İran'ın lider kadrosunu ortadan kaldırma konusunda biraz ileriye gitmiş olabileceklerini söyleyen Trump, "Zaten sorunlardan biri de bu; belki de biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz. Çünkü artık kiminle muhatap olacağımızı bile bilmiyoruz. Birinci kademe liderleri gitti, ikinci kademeyi seçtiler. Onlar da gitti, üçüncü kademeyi seçtiler. Onların da yarısı gitti. Benden artık daha fazla kişiyi ortadan kaldırmayacağıma dair söz aldılar, ben de söz verdim. Söz verdim vermesine ama artık kimse İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"BU DURUM ÇOK YAKINDA SONA ERECEK"

İran savaşının yakında biteceğine işaret eden Trump, "Bu durum çok yakında sona erecek ve sona erdiğinde benzin fiyatları, her şey başlamadan önceki seviyesinin bile altına düşecek" dedi. İran'ın nükleer silah edinemeyeceğinden emin olmak zorunda olduklarını vurgulayan Trump, "Bildiğiniz gibi yıllardır terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak görülüyorlar. Ellerinde nükleer silah olsaydı 24 saat içinde kullanırlardı" ifadelerini kullandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İran'ın önce Orta Doğu'yu, ardından ABD'nin batı kıyılarını ve Avrupa'yı vurabileceğini öne süren Trump, "Çünkü onlar deli. Bunlar çılgın insanlar" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİK"

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışa değinen Trump, "Şu anki durum, ödenen çok küçük bir bedel. İnsanlar bunun üzerine bahse giriyordu. Ben de petrol fiyatlarının çok daha fazla yükseleceğini düşünmüştüm" değerlendirmesinde bulundu. Tahran yönetiminin nükleer silaha sadece 2 hafta uzakta olması nedeniyle İran'a saldırmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Bu yüzden onları durdurmak zorundaydık. Bunu yapmaktan nefret ettim ve benzin fiyatlarının yükseleceğini biliyordum. Dürüst olmak gerekirse fiyatların çok daha fazla artacağını düşünmüştüm" dedi. Buna rağmen petrol fiyatlarında öngördüğü düzeyde bir artış yaşanmadığını kaydeden Trump, "Bildiğiniz gibi Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdik ve şu anda boğazdan bu olayların öncesindeki döneme kıyasla daha fazla petrol geçiriyoruz. İnanabiliyor musunuz?" diye sordu.