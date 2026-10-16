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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda, Pasifik Okyanusu kıyısına yakın bir bölgede 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

USGS'ye göre deprem, yerel saatle cuma günü 15.35'te (TSİ ile aynı gün 09.35), yarımadanın güney ucuna yakın Ozernovskiy yerleşiminin yaklaşık 76 kilometre kuzeydoğusunda, 143,2 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde can kaybı veya hasar meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD tsunami uyarı sistemi, depremin derinliği nedeniyle tsunami beklenmediğini bildirdi.

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#Rusya
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