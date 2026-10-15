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ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ordusunun, İran'a yönelik olası yeni saldırılarda ülkenin enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen devasa bombayı kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü. CNN International'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı özel habere göre, Başkan Donald Trump'ın saldırı emri vermesi halinde gündeme gelebilecek seçenekler arasında ABD'nin en büyük nükleer olmayan bombası MOAB da bulunuyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 1

CNN International'ın haberine göre, ABD ordusu Trump'ın ara seçimlerden önce veya sonra İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatma emri vermesi ihtimaline karşı yeni saldırı planları hazırladı. Planlarda, İran'ın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırıların yanı sıra MOAB bombasının kullanılması da değerlendiriliyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 2

ABD'nin nükleer olmayan en büyük bombası olarak bilinen GBU-43/B MOAB'ın İran'a karşı kullanılması, savaşta yeni ve ciddi bir tırmanış anlamına gelebilir. Ancak ABD'li yetkililer, bu silahın Washington'ın askeri hedeflerine ulaşmasını sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheler bulunduğunu belirtiyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 3

"TÜM BOMBALARIN ANASI" NÜKLEER TESİSLERİ VURABİLİR Mİ?

CNN International'a konuşan kaynaklara göre, olası saldırı planlarında İran'ın nükleer tesisleri de yer alıyor. Bunlar arasında, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer programına ait bileşenleri depoladığına inandığı Pickaxe Dağı'ndaki tesis de bulunuyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 4

GPS güdümlü MOAB, yaklaşık dokuz şehir bloğuna eşdeğer bir alanı etkileyebilecek büyüklükte bir patlama oluşturabiliyor. Ancak askeri planlamaya ilişkin değerlendirmelerde, bombanın yerin derinliklerinde bulunan ve granit katmanlarıyla güçlendirildiği düşünülen nükleer tesisleri imha etmek için yeterli derinliğe ulaşamayabileceği belirtiliyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 5

İran'a yönelik askeri planlamadan haberdar bir kaynak, MOAB'ın geniş alanları etkisiz hale getirmek için tasarlandığını ancak derinlere nüfuz eden bir savaş başlığı olmadığını ifade etti.

Bu durum, bombanın kullanılması halinde ortaya çıkabilecek yıkımın, ABD'nin açıkladığı stratejik hedeflere ulaşmasını garanti etmeyebileceğine de işaret ediyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 6

SİVİLLER İÇİN YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR

MOAB'ın kullanılması halinde, hedef alınan bölgede büyük çaplı yıkım meydana gelebileceği belirtiliyor. CNN International'ın aktardığı değerlendirmelere göre, bombanın geniş patlama alanı özellikle yerleşim bölgelerine yakın enerji altyapısının hedef alınması durumunda sivil kayıplara ilişkin ciddi endişelere yol açıyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 7

Enerji altyapısına yönelik olası saldırılar, yalnızca askeri hedefleri değil, sivillerin günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli tesisleri de etkileyebilir. Bu nedenle olası operasyonların insani sonuçları ve sivil nüfus üzerindeki etkileri kritik önem taşıyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 8

TRUMP SAVAŞTAN ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

CNN International'a göre Trump yönetimi, altı aydan uzun süredir devam eden savaşın nasıl sona erdirilebileceği konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor. ABD Başkanı, çatışmayı bitirmek istese de diplomatik bir anlaşmaya ulaşılamaması nedeniyle siyasi bir ikilemle karşı karşıya.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 9

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin Trump'a kamuoyuna sunabileceği sembolik bir zafer sağlayacak ve diplomatik ilerlemenin önünü kapatmayacak bir çıkış yolu aradığı aktarılıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak olası bir anlaşma da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 10

Trump daha önce ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceğini açıklamıştı. Ancak CNN International'a konuşan bazı yetkililer, bu açıklamanın kesin bir karar olup olmadığının yönetim içinde dahi net olmadığını belirtti.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 11

Beyaz Saray ise CNN International'a yaptığı açıklamada, hassas askeri planlar hakkında yorum yapmadı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırı planında “Tüm Bombaların Anası” MOAB da yer aldı! CNN’e göre enerji ve nükleer tesisler hedefte 12

ABD'nin MOAB bombasını kullanmayı değerlendirdiğine ilişkin haber, saldırı kararının alındığı anlamına gelmiyor. CNN International'ın aktardığı planlar olası senaryolara dayanıyor; Washington'ın yeni bir operasyon başlatıp başlatmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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