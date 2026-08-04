ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin başladığını açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelirken iki ülkeden gelen çelişkili mesajlar diplomasi trafiğine ilişkin belirsizliği artırdı. A Haber canlı yayınına İslamabad'dan bağlanan Fakhur Rahman, İran'ın ABD ile teknik görüşmelere dönülmesi için yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların iade edilmesi ve ablukanın sona erdirilmesi gibi şartlar öne sürdüğünü aktardı. İran Dışişleri Bakanı'nın önümüzdeki günlerde Pakistan'ı ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

TRUMP "GÖRÜŞÜYORUZ" DEDİ, İRAN YALANLADI

ABD ile İran arasında olası müzakerelere ilişkin Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar birbiriyle çelişmeye devam ediyor.

A Haber sunucusu Gökhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının mevcut belirsizliği daha da artırdığına dikkat çekerek, "Donald Trump önceki gün sosyal medya hesabından İran'la görüşmelere başlanacağını, teknik görüşmeler yapılacağını açıkladı. İran ise 'Hayır, böyle bir görüşme yok' dedi. Akşam kameraların karşısına geçen Trump, 'İran'la görüşüyoruz, bu İran için son şanstır' dedi ve İranlı liderleri ikiyüzlü davranmakla suçladı. Ancak ortada bir belirsizlik var. Görüşme var mı, yok mu? Hürmüz açılacak mı, açılmayacak mı? Çok fazla soru var." ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE PAKİSTAN

Taraflardan gelen çelişkili açıklamaların ardından gözler arabuluculuk faaliyetlerinde öne çıkan Pakistan'a çevrildi.

A Haber İslamabad muhabiri Fakhur Rahman, Pakistan'ın yeniden Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerin merkezlerinden biri haline gelebileceğine işaret ederek, "Pakistan'ın başkenti İslamabad tekrar Orta Doğu'daki barış çabaları için bir merkez olacak gibi görünüyor. Son dönemde İran Dışişleri Bakanı, Pakistan makamlarıyla üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunların ikisi Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapıldı. Dün akşam ise Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." sözleriyle aktardı.

İRAN'DAN ABD'YE MÜZAKERE İÇİN 3 ŞART

Tahran'ın olası teknik görüşmelere ilişkin yaklaşımının ayrıntılarını paylaşan Rahman, İran'ın Washington ile yeniden masaya oturmak için bazı şartlar ileri sürdüğünü bildirdi.

Rahman, "Aldığımız bilgilere göre İran'ın şu andaki tutumu şu şekilde: Hürmüz konusu artık İran ve Umman arasında gündemde yer alan bir konu. ABD eğer teknik görüşmelere tekrar dönmek istiyorsa İran ilk olarak yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş fonların kendisine iade edilmesini ve İran'a yönelik ablukanın sona erdirilmesini istiyor. Tahran, öncelikle verimli bir müzakere ortamının oluşturulmasını şart koşuyor." ifadelerini kullandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN'A GİDİYOR

İran ile Pakistan arasındaki yoğun diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde üst düzey bir ziyaretle devam etmesi bekleniyor.

Fakhur Rahman, İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'a davet edildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'a gelmesi bekleniyor. Şu anda ziyaret için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor ancak Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu yönde olumlu bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi." sözleriyle aktardı.

GÖZLER WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA

ABD'nin görüşmelerin sürdüğü yönündeki açıklamalarına karşılık İran'ın bunu reddetmesi, diplomatik sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Gökhan, "Bekleyip göreceğiz. Görüşme trafiği gerçekten nasıl olacak? Trump'ın dediği gibi mi olacak, yoksa İran'ın söylediği gibi mi? Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.