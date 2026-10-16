ABD Büyükelçisi Huckabee'nin İsrailli muhalif liderle gizli görüşmesi ve Netanyahu ile planlanan toplantının iptali dikkat çekti
İsrail kamu yayıncısına göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu ay yapılacak İsrail seçimlerine haftalar kala muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilim, işgalci yerleşimcilerin şiddeti ve Gazze'deki durum ele alındı. Huckabee ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında planlanan görüşmenin ise son anda iptal edildiği bildirildi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, bu ay yapılacak ve çekişmeli geçmesi beklenen İsrail parlamento seçimlerinden haftalar önce İsrailli muhalif bir liderle gizli görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail'in kamu yayın kuruluşunun perşembe günü yayımladığı habere göre Huckabee, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot ile son günlerde bir araya geldi. Görüşmenin, ikili arasındaki ilk ve tek görüşme olduğu belirtildi.
Haberde, görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Daha önce kamuoyuna yansımayan görüşmenin ayrıntılarına vakıf bir kaynağa dayandırılan haberde, toplantıda güvenlik meselelerinin ele alındığı aktarıldı. Görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilim, işgalci yerleşimcilerin şiddeti ve Gazze Şeridi'ndeki durumun da gündeme geldiği kaydedildi.
Habere göre ABD Büyükelçisi Huckabee ve Eisenkot'un ofislerinden görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yashar Partisi de konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
HUCKABEE-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ SON ANDA İPTAL EDİLDİ
İsrail kamu yayın kuruluşu, bir diğer gelişme olarak Huckabee ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılması planlanan görüşmenin son anda iptal edildiğini duyurdu.
Bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, görüşmeyi iptal eden tarafın Netanyahu olduğu ancak iptal gerekçesinin açıklanmadığı belirtildi. Görüşme için yeni bir tarih de belirlenmedi.
Biri gerçekleştirilen, diğeri iptal edilen iki görüşmenin ortaya çıkması, ABD'nin İsrail'deki seçimlere yönelik tutumunun merak edildiği bir dönemde dikkati çekti. İsrail'de parlamento seçimlerinin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
Netanyahu, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerini öne çıkarıyor. Trump da yıllar boyunca İsrail Başbakanı'na defalarca destek veren açıklamalarda bulundu.
Ancak Trump, yaklaşan seçimlerde ne Netanyahu'ya ne de Eisenkot'a destek verdiğini açıklamış durumda.
ABD, geleneksel olarak diğer ülkelerin iç siyasetine açık biçimde müdahil olmaktan kaçınsa da Trump bu alandaki yerleşik tutumun dışına çıktı.
ANKETLERDE NETANYAHU'NUN RAKİBİ ÖNDE
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda pazartesi günü yayımlanan bir anket, muhalefet blokunun Netanyahu'nun kampının önünde olduğunu ortaya koydu.
Ankete göre muhalefet blokunun, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde (Knesset) 67 sandalye kazanması beklenirken, iktidar koalisyonunun 49 sandalyede kalacağı öngörüldü. Hükümet kurabilmek için en az 61 sandalyeye ihtiyaç duyuluyor.
Anket, Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi'nin 23 sandalyeyle ilk sırada yer aldığını, Netanyahu'nun Likud Partisi'nin ise 20 sandalyede kaldığını gösterdi.
Katılımcılara kimin daha iyi başbakan olacağı da soruldu. Yüzde 45'lik kesim Eisenkot'u tercih ederken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 35'te kaldı.
NETANYAHU HÜKÜMETİ GAZZE VE BATI ŞERİA NEDENİYLE ULUSLARARASI TEPKİ ÇEKİYOR
Aralık 2022'den bu yana mevcut hükümete liderlik eden Netanyahu, İsrail tarihinin en sağcı hükümeti olarak nitelendirilen koalisyonun başında bulunuyor. Hükümet, Gazze, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki politikaları nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştirilerle karşı karşıya.
Netanyahu ayrıca üç ayrı davada yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.
İsrail Başbakanı, ülke içindeki yolsuzluk davasının yanı sıra, Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 2024'ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranıyor.
Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İsrail'in Gazze'deki saldırıları, uluslararası alanda soykırım suçlamaları ve yoğun tepkilerle karşı karşıya kalıyor.