İsrail kamu yayıncısına göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu ay yapılacak İsrail seçimlerine haftalar kala muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilim, işgalci yerleşimcilerin şiddeti ve Gazze'deki durum ele alındı. Huckabee ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında planlanan görüşmenin ise son anda iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, bu ay yapılacak ve çekişmeli geçmesi beklenen İsrail parlamento seçimlerinden haftalar önce İsrailli muhalif bir liderle gizli görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail'in kamu yayın kuruluşunun perşembe günü yayımladığı habere göre Huckabee, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot ile son günlerde bir araya geldi. Görüşmenin, ikili arasındaki ilk ve tek görüşme olduğu belirtildi. Haberde, görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 10 Eylül 2025'te işgal altındaki Kudüs'te Reuters'a verdiği röportaj sırasında. (Foto: REUTERS) Daha önce kamuoyuna yansımayan görüşmenin ayrıntılarına vakıf bir kaynağa dayandırılan haberde, toplantıda güvenlik meselelerinin ele alındığı aktarıldı. Görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilim, işgalci yerleşimcilerin şiddeti ve Gazze Şeridi'ndeki durumun da gündeme geldiği kaydedildi. Habere göre ABD Büyükelçisi Huckabee ve Eisenkot'un ofislerinden görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yashar Partisi de konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. HUCKABEE-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ SON ANDA İPTAL EDİLDİ İsrail kamu yayın kuruluşu, bir diğer gelişme olarak Huckabee ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılması planlanan görüşmenin son anda iptal edildiğini duyurdu. Bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, görüşmeyi iptal eden tarafın Netanyahu olduğu ancak iptal gerekçesinin açıklanmadığı belirtildi. Görüşme için yeni bir tarih de belirlenmedi. Biri gerçekleştirilen, diğeri iptal edilen iki görüşmenin ortaya çıkması, ABD'nin İsrail'deki seçimlere yönelik tutumunun merak edildiği bir dönemde dikkati çekti. İsrail'de parlamento seçimlerinin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Netanyahu, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerini öne çıkarıyor. Trump da yıllar boyunca İsrail Başbakanı'na defalarca destek veren açıklamalarda bulundu.