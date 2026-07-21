Panikoff, İran yönetiminin temel önceliğinin rejimin ayakta kalması olduğunu ve bu hedef doğrultusunda ağır ekonomik ve askerî maliyetleri göze alabileceğini ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİ İÇİN ZOR TABLO Washington Post analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump açısından mevcut tablo siyasi ve askeri açıdan giderek daha karmaşık hale geliyor.

Gazete, saldırıların genişletilmesinin ABD içinde siyasi risk oluşturduğunu, buna karşın mevcut saldırıların da İran'ın müzakere pozisyonunda beklenen değişikliği sağlamadığı değerlendirmesini aktardı. Haberde, kara gücü kullanılması gibi daha ileri adımların ise başarı garantisi taşımadığına dikkat çekildi.

DİPLOMASİ KAPISI TAMAMEN KAPANMADI Karşılıklı saldırılar devam ederken diplomatik temaslar da tamamen sona ermiş değil. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'dan gelen mesajların Katarlı arabulucular aracılığıyla Tahran'a ulaştığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'ın diplomatik çözüme açık olduğunu belirtirken, İran yönetimi içinde farklı görüşlerin bulunduğunu söyledi. Ancak sahadaki çatışmaların sürmesi nedeniyle taraflar arasında somut bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

PETROL PİYASASINDA ENDİŞE BÜYÜYOR Washington Post'un haberlerinde, çatışmaların yalnızca askeri alanda değil enerji piyasalarında da etkisini artırdığına dikkat çekildi.