CANLI YAYIN

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Washington Post'un aktardığı Pentagon verileri ve ABD istihbaratının değerlendirmeleri, İran'a yönelik saldırıların Washington'ın beklediği sonucu vermediğini ortaya koydu. Pentagon son iki haftada yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını açıklarken, istihbarat raporlarında ise askeri baskının Tahran'ın müzakere tutumunu değiştirmesinin beklenmediği belirtildi. ABD yönetiminin giderek daha karmaşık bir çıkmazla karşı karşıya olduğu değerlendiriliyor.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 1

ABD merkezli Washington Post, Pentagon verileri ile ABD istihbarat çevrelerine dayandırdığı iki ayrı haberinde, İran'a yönelik devam eden saldırıların hem sahada hem de diplomatik alanda Washington'ın hedeflerine ulaşmasını sağlamadığını yazdı.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 2

Habere göre Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı. Yaralanan askerlerin büyük bölümünün hafif beyin sarsıntısı geçirdiği, yüzde 96'sının ise yeniden göreve döndüğü belirtildi.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 3

PENTAGON'UN VERİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Washington Post'un haberine göre Pentagon'un çevrim içi kayıp ve yaralı veri tabanında dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

Bir süreliğine sistemde savaşın başlangıcından bu yana 18 askerin öldüğü ve 447 askerin yaralandığı bilgisi yer aldı. Ancak söz konusu veriler daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan eski rakamlara döndürüldü.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 4

Gazete, Pentagon sözcüsünün açıkladığı son yaralı sayısının doğru olması halinde, savaşın başlangıcından bu yana yaralanan Amerikan askerlerinin toplam sayısının 500'ü aşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 5

"ASKERİ BASKI İRAN'IN TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEYEBİLİR"

Haberde görüşlerine yer verilen eski ABD Ulusal İstihbarat Yetkilisi Jonathan Panikoff, Washington yönetiminin İran üzerindeki askeri baskıyı artırdıkça Tahran'ın daha esnek davranacağını düşündüğünü ancak bu değerlendirmenin büyük olasılıkla doğru olmadığını söyledi.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 6

Panikoff, İran yönetiminin temel önceliğinin rejimin ayakta kalması olduğunu ve bu hedef doğrultusunda ağır ekonomik ve askerî maliyetleri göze alabileceğini ifade etti.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 7

TRUMP YÖNETİMİ İÇİN ZOR TABLO

Washington Post analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump açısından mevcut tablo siyasi ve askeri açıdan giderek daha karmaşık hale geliyor.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 8

Gazete, saldırıların genişletilmesinin ABD içinde siyasi risk oluşturduğunu, buna karşın mevcut saldırıların da İran'ın müzakere pozisyonunda beklenen değişikliği sağlamadığı değerlendirmesini aktardı.

Haberde, kara gücü kullanılması gibi daha ileri adımların ise başarı garantisi taşımadığına dikkat çekildi.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 9

DİPLOMASİ KAPISI TAMAMEN KAPANMADI

Karşılıklı saldırılar devam ederken diplomatik temaslar da tamamen sona ermiş değil.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'dan gelen mesajların Katarlı arabulucular aracılığıyla Tahran'a ulaştığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'ın diplomatik çözüme açık olduğunu belirtirken, İran yönetimi içinde farklı görüşlerin bulunduğunu söyledi. Ancak sahadaki çatışmaların sürmesi nedeniyle taraflar arasında somut bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 10

PETROL PİYASASINDA ENDİŞE BÜYÜYOR

Washington Post'un haberlerinde, çatışmaların yalnızca askeri alanda değil enerji piyasalarında da etkisini artırdığına dikkat çekildi.

Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı 11

İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı üzerinden Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatına abluka ilan etmesi ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken petrol fiyatlarında da yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin