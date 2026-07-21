Pentagon'un İran savaşı raporu ortaya çıktı
Washington Post'un aktardığı Pentagon verileri ve ABD istihbaratının değerlendirmeleri, İran'a yönelik saldırıların Washington'ın beklediği sonucu vermediğini ortaya koydu. Pentagon son iki haftada yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığını açıklarken, istihbarat raporlarında ise askeri baskının Tahran'ın müzakere tutumunu değiştirmesinin beklenmediği belirtildi. ABD yönetiminin giderek daha karmaşık bir çıkmazla karşı karşıya olduğu değerlendiriliyor.
ABD merkezli Washington Post, Pentagon verileri ile ABD istihbarat çevrelerine dayandırdığı iki ayrı haberinde, İran'a yönelik devam eden saldırıların hem sahada hem de diplomatik alanda Washington'ın hedeflerine ulaşmasını sağlamadığını yazdı.
Habere göre Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı. Yaralanan askerlerin büyük bölümünün hafif beyin sarsıntısı geçirdiği, yüzde 96'sının ise yeniden göreve döndüğü belirtildi.
PENTAGON'UN VERİLERİ TARTIŞMA YARATTI
Washington Post'un haberine göre Pentagon'un çevrim içi kayıp ve yaralı veri tabanında dikkat çekici değişiklikler yaşandı.
Bir süreliğine sistemde savaşın başlangıcından bu yana 18 askerin öldüğü ve 447 askerin yaralandığı bilgisi yer aldı. Ancak söz konusu veriler daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan eski rakamlara döndürüldü.
Gazete, Pentagon sözcüsünün açıkladığı son yaralı sayısının doğru olması halinde, savaşın başlangıcından bu yana yaralanan Amerikan askerlerinin toplam sayısının 500'ü aşabileceği değerlendirmesinde bulundu.
"ASKERİ BASKI İRAN'IN TUTUMUNU DEĞİŞTİRMEYEBİLİR"
Haberde görüşlerine yer verilen eski ABD Ulusal İstihbarat Yetkilisi Jonathan Panikoff, Washington yönetiminin İran üzerindeki askeri baskıyı artırdıkça Tahran'ın daha esnek davranacağını düşündüğünü ancak bu değerlendirmenin büyük olasılıkla doğru olmadığını söyledi.