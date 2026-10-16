-°C
CANLI YAYIN

Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağını açıkladı ve “bombaların anası” olarak bilinen mühimmatın nükleer olmadığını vurguladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağını açıkladı ve “bombaların anası” olarak bilinen mühimmatın nükleer olmadığını vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın nükleer silahlara ihtiyaç duymadığını belirterek İran’a karşı nükleer silah kullanmayacağını açıkladı. Trump, “bombaların anası” olarak bilinen mühimmatın nükleer olmadığının altını çizdi.

Trump, perşembe günü Newsmax'e verdiği röportajda, yönetiminin İran'a karşı söz konusu bombayı kullanmayı değerlendirdiği ve bunun olası bir senaryo olarak ABD'deki ara seçimlerden sonra gündeme gelebileceğine ilişkin haberler hakkında konuştu. Trump, mühimmatın konvansiyonel bir silah olduğunu vurguladı.

Trump, "Bombaların anası nükleer değil." diyerek bunun son derece büyük bir bomba olduğunu söyledi.

Söz konusu mühimmatın nükleer olmadığını yineleyen Trump, "Bombaların anası çok büyük bir bomba ancak nükleer değil." ifadelerini kullandı.

ABD, Irak operasyonu için hazırladığı MOAB bombasını 2000'li yıllarda Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde denedi. Bomba, 2 kilometrelik alanı küle çevirdi, patlama sesi 70 kilometreden duyuldu. (Foto: REUTERS)ABD, Irak operasyonu için hazırladığı MOAB bombasını 2000'li yıllarda Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde denedi. Bomba, 2 kilometrelik alanı küle çevirdi, patlama sesi 70 kilometreden duyuldu. (Foto: REUTERS)

"NÜKLEER SİLAHA GEREK YOK!"

Trump, ABD'nin nükleer silahlara başvurmasına gerek olmadığını belirterek bu silahları kullanmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı, "Hayır, nükleer silah kullanmam. Buna gerek yok." dedi.

NETANYAHU SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güvenip güvenmediği sorulan Trump ise "Açıkçası, hiç kimseye güvenmiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da Trump'ın Orta Doğu barış planının tanıtımına katıldı. (Foto: AFP)ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da Trump'ın Orta Doğu barış planının tanıtımına katıldı. (Foto: AFP)

Trump, "Hiç kimseye güvenmiyorum. Siyaset dünyasında hiç kimseye güvenmem." ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran planında MOAB detayıTrump’ın İran planında MOAB detayı TRUMP'IN İRAN PLANINDA MOAB DETAYI

#Binyamin Netanyahu #Donald Trump
ABD'nin Oregon eyaletinde ilkokula silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
ABD'nin Oregon eyaletinde ilkokula silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın