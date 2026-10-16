Trump, perşembe günü Newsmax'e verdiği röportajda, yönetiminin İran'a karşı söz konusu bombayı kullanmayı değerlendirdiği ve bunun olası bir senaryo olarak ABD'deki ara seçimlerden sonra gündeme gelebileceğine ilişkin haberler hakkında konuştu. Trump, mühimmatın konvansiyonel bir silah olduğunu vurguladı.

Trump, "Bombaların anası nükleer değil." diyerek bunun son derece büyük bir bomba olduğunu söyledi.

Söz konusu mühimmatın nükleer olmadığını yineleyen Trump, "Bombaların anası çok büyük bir bomba ancak nükleer değil." ifadelerini kullandı.