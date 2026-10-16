Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağını açıkladı ve “bombaların anası” olarak bilinen mühimmatın nükleer olmadığını vurguladı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın nükleer silahlara ihtiyaç duymadığını belirterek İran’a karşı nükleer silah kullanmayacağını açıkladı. Trump, “bombaların anası” olarak bilinen mühimmatın nükleer olmadığının altını çizdi.
Trump, perşembe günü Newsmax'e verdiği röportajda, yönetiminin İran'a karşı söz konusu bombayı kullanmayı değerlendirdiği ve bunun olası bir senaryo olarak ABD'deki ara seçimlerden sonra gündeme gelebileceğine ilişkin haberler hakkında konuştu. Trump, mühimmatın konvansiyonel bir silah olduğunu vurguladı.
Trump, "Bombaların anası nükleer değil." diyerek bunun son derece büyük bir bomba olduğunu söyledi.
Söz konusu mühimmatın nükleer olmadığını yineleyen Trump, "Bombaların anası çok büyük bir bomba ancak nükleer değil." ifadelerini kullandı.
"NÜKLEER SİLAHA GEREK YOK!"
Trump, ABD'nin nükleer silahlara başvurmasına gerek olmadığını belirterek bu silahları kullanmayacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Hayır, nükleer silah kullanmam. Buna gerek yok." dedi.
NETANYAHU SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güvenip güvenmediği sorulan Trump ise "Açıkçası, hiç kimseye güvenmiyorum." yanıtını verdi.