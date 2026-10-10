ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'i hedef aldı. Pillay'i "Birleşmiş Milletlerde çalışan, kimsenin tanımadığı liberal biri" olarak nitelendiren Trump, ödülün kendisine verilmesi gerektiğini savundu. Sekiz savaşı sona erdirdiğini öne süren Trump, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ni ve Norveç'i sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde New York eyaletinin Syracuse kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti mitinginde konuştu. Trump, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'e verilmesine tepki gösterdi.

Pillay'i tanımadığını söyleyen Trump, ödül sahibini "Birleşmiş Milletlerde çalışan, kimsenin daha önce duymadığı liberal biri" sözleriyle hedef aldı.

Trump, "Bugün Nobel Barış Ödülü'nü daha önce hiç duymadığım birine verdiler. Kimsenin tanımadığı birine. Bu tam bir gizem. Ama yine de tebrikler" ifadelerini kullandı.

"8 SAVAŞI BİTİRDİM, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ BENİM OLMALIYDI"

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunan Trump, başkanlığı döneminde sekiz savaşı sona erdirdiğini ileri sürdü. Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmayı da örnek gösteren Trump, hiçbir ABD başkanının kendisi kadar çok savaşı bitirmediğini iddia etti.

Trump, "Bu sekiz savaştan herhangi birini sona erdiren biri Nobel Barış Ödülü'nü kazanırdı. Ben sekizini bitirdim. Hiçbir başkan bunu yapmadı" dedi.

ABD Başkanı, ödülün kendisine verilmemesinin ardından Nobel Barış Ödülü Komitesi'ni ve Norveç'i de hedef aldı.

NORVEÇ'E SERT MESAJ: "BU, ÜLKENİN SİLİNMEZ BİR LEKESİ"

Trump, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini Norveç açısından utanç verici bir durum olarak nitelendirdi.

"Başkanınız olarak benim temsil ettiğim Amerika Birleşik Devletleri Nobel Barış Ödülü'nü almalıydı ancak alamadı. Bu, Norveç'in üzerinde silinmez bir leke" diyen Trump, ödülün itibarını kaybettiğini savundu.

Trump, Nobel Barış Ödülü'nün "demokrasi karşıtı ve gerçekten medeniyet düşmanı olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırıldığını" ileri sürdü.

ABD Başkanı, "Norveç'i unutmayacağız" ifadesini kullanarak Norveç'i ve diğer ülkeleri ABD'yi zarara uğratmakla suçladı.

TRUMP'TAN SOSYAL MEDYADA YENİ ÇIKIŞ: "İSRAİL'DEN NEFRET EDİYOR"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da Nobel Barış Ödülü'nün Pillay'e verilmesini eleştirdi.

Pillay hakkında hiçbir şey bilmediğini öne süren Trump, "Bu kadını tanımıyorum, zaten başka hiç kimse de tanımıyor! Bildiğim kadarıyla, İsrail'den açıkça nefret etmesi dışında onu duyan kimse yok" ifadelerini kullandı.

Ödülün kendisine verilmesi gerektiğini yineleyen Trump, Nobel Barış Ödülü'nün "demokrasi karşıtı ve medeniyet düşmanı radikal ideologlar tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırıldığını" savundu.

Trump, uzun süredir Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini dile getiriyor ve bugüne kadar ödüle layık görülmemesini eleştiriyor.

NAVI PILLAY KİMDİR? BM'DE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olan Navi Pillay, uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Güney Afrikalı hukukçu Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıçlık ve mahkeme başkanlığı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesinde de görev alan Pillay, 2008-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak çalıştı.

Pillay, 2021-2025 yılları arasında işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin Birleşmiş Milletler soruşturma komisyonuna başkanlık etti.

GAZZE RAPORUNDA "İSRAİL SOYKIRIM İŞLEDİ" DEMİŞTİ

Pillay'in başkanlığını yaptığı BM soruşturma komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği sonucuna varmıştı. İsrail ise komisyonun bu tespitini reddetti.

Nobel Komitesi, Pillay'in savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının kovuşturulmasına yönelik çalışmalarda merkezi bir rol üstlendiğini belirtti. Komite, hukukçunun çalışmalarının uluslararası hukukun etkisini ve uygulanabilirliğini genişlettiğine dikkat çekti.

Pillay'in ödüle layık görülmesi, uluslararası hukukun güçlendirilmesi ve ağır insan hakları ihlallerinin hesap verebilirliğe tabi tutulması yönündeki çalışmalarıyla ilişkilendirildi.