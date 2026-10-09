2026 Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle UCM eski yargıcı Navi Pillay’a verildi

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından dolayı Navi Pillay oldu.