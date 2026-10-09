2026 Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle UCM eski yargıcı Navi Pillay’a verildi
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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından dolayı Navi Pillay oldu.
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'e verdi.
Cuma günü Oslo'da yapılan açıklamada, prestijli ödülün, insanlığa karşı suçları önlemek için uluslararası hukuku güçlendirme çalışmalarından dolayı eski Güney Afrikalı hukukçuya verileceği belirtildi.
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