Araştırmalar, küçük farkların nasıl büyüdüğünü ortaya koyuyor. (A Haber)

MOLEKÜLLERİN YÖNELİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kimyada bazı moleküller birbirinin ayna görüntüsü olan iki farklı biçimde bulunabiliyor. Bu yapılara enantiyomer adı veriliyor. İki yapı birbirine çok benzer görünse de canlı organizmalarda farklı davranışlar gösterebiliyor. Bu nedenle moleküllerin hangi biçimde oluştuğu, kimyasal ve biyolojik süreçler açısından önem taşıyor.

Kagan ve Soai'nin çalışmaları da moleküler düzeyde ortaya çıkan bu asimetrinin nasıl güçlenebileceğinin anlaşılmasına katkıda bulundu. Araştırmaların dikkat çeken taraflarından biri de şu soruya yanıt araması: Başlangıçta çok küçük olan bir moleküler fark nasıl büyük bir üstünlüğe dönüşebilir?