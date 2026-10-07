2026 Nobel Kimya Ödülü Kagan ve Soai’ye: Çalışmaları moleküllerdeki gizemi aydınlattı
2026 Nobel Kimya Ödülü, Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye verildi. İki bilim insanı, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokataliz üzerine çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Araştırma, moleküllerin tek bir yöneliminin nasıl baskın hale gelebildiğini anlamaya ışık tutuyor.
2026 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yılki ödülün Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verilmesine karar verdi. İki bilim insanı, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokataliz alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
2026 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel'in 2026 Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödülün Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verilmesine karar verdi.
İki bilim insanı, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" nedeniyle Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Açıklama, 7 Ekim 2026'da Stockholm'de düzenlenen basın toplantısında yapıldı.
NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ NEDEN VERİLDİ?
Ödülün temelinde asimetrik organik sentez alanındaki çalışmalar bulunuyor. Bu alanda bilim insanları, moleküllerin birbirinin ayna görüntüsü olan farklı biçimleri arasından belirli bir yapının daha fazla oluşmasını sağlamaya çalışıyor.
Kagan ve Soai'nin araştırmaları ise bu süreçte ortaya çıkabilen doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin anlaşılmasına önemli katkı sağladı. Peki bu kavramlar ne anlama geliyor?
- Doğrusal olmayan etki, kimyasal bir süreçte küçük bir başlangıç farkının beklenenden çok daha büyük bir sonuca dönüşebilmesini ifade ediyor. Yani başlangıçtaki küçük bir üstünlük, tepkime ilerledikçe giderek güçlenebiliyor.
- Otokataliz ise ortaya çıkan bir ürünün aynı zamanda kendi oluşumunu desteklediği kimyasal süreç olarak tanımlanıyor. Bu mekanizma, başlangıçta çok küçük olan bir farkın zamanla belirgin bir üstünlüğe dönüşmesine imkan sağlayabiliyor.