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2026 Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanına verildi! İşte ödülü getiren keşif

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanına verildi! İşte ödülü getiren keşif

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, sinir hücrelerinin ışık kullanılarak kontrol edilmesini sağlayan çalışmaları nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Bilim insanlarının araştırmaları, optogenetik adı verilen yöntemin gelişmesine önemli katkı sağladı.

Bilim dünyasının merakla beklediği 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Ödül, hücrelerin özellikle de sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini mümkün kılan çalışmaları nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Üç bilim insanının keşifleri, optogenetik olarak bilinen ve beynin işleyişini araştırmada yeni bir dönemin kapısını aralayan yöntemin temelini oluşturdu.

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü üç bilim insanına verildi. (A Haber Foto Arşivi)2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü üç bilim insanına verildi. (A Haber Foto Arşivi)

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NDE BU YILIN KONUSU: IŞIKLA KONTROL EDİLEN HÜCRELER

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Ödül, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.

Üç bilim insanının çalışmaları, özellikle sinir hücrelerinin faaliyetlerinin ışık aracılığıyla kontrol edilmesinin önünü açtı. Bu yöntem, beynin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik araştırmalarda önemli bir araç haline geldi.

Nobel ödülünün duyurusu Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde yapıldı. Ödülle birlikte 12 milyon İsveç kronu tutarında para ödülü de verildi.

Ödül, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları üzerine çalışmalara verildi. (A Haber)Ödül, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları üzerine çalışmalara verildi. (A Haber)

OPTOGENETİK NEDİR?

Ödülün merkezinde yer alan optogenetik, en basit ifadeyle hücrelerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan bir yöntem olarak biliniyor.

Bu teknikte ışığa duyarlı proteinlerden yararlanılıyor. Söz konusu proteinler hücre zarındaki iyonların hareketini etkileyebiliyor. Araştırmacılar böylece belirli hücrelerin etkinliğini ışık kullanarak artırabiliyor veya azaltabiliyor. Özellikle sinir hücreleri üzerinde yapılan çalışmalar, araştırmacılara beynin farklı bölgelerindeki hücrelerin davranışlarını daha hassas biçimde inceleme imkanı verdi.

Max Planck Society'nin aktardığı bilgilere göre Hegemann ve Nagel, tek hücreli alglerde bulunan ışığa duyarlı iyon kanalları olan channelrhodopsinlerin özelliklerinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı. Deisseroth ise bu yapıların nörobilimde kullanılabileceğini gösteren çalışmalar yürüttü.

Üç bilim insanının keşifleri optogenetik alanının gelişmesini sağladı. (A Haber)Üç bilim insanının keşifleri optogenetik alanının gelişmesini sağladı. (A Haber)

SİNİR HÜCRELERİNE IŞIKLA MÜDAHALE EDİLDİ

Optogenetik araştırmalarının önemli dönüm noktalarından biri, ışığa duyarlı proteinlerin memeli sinir hücrelerinde kullanılabilmesi oldu. Karl Deisseroth ve çalışma arkadaşları, channelrhodopsin-2'yi sıçanların beyin hücrelerinde kullanarak ışık aracılığıyla sinirsel aktivite oluşturmayı başardı. Bu çalışmalar, optogenetiğin sinirbilim araştırmalarında kullanılmasının önünü açtı.

Böylece araştırmacılar, daha önce yalnızca gözlemlemekle yetindikleri bazı sinirsel süreçlere çok daha hassas biçimde müdahale edebilecek bir yöntem kazandı.

Optogenetik, sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesine imkan tanıyor. (A Haber)Optogenetik, sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesine imkan tanıyor. (A Haber)

KEŞFİN TEMELİNDE YILLAR SÜREN ÇALIŞMALAR VAR

Optogenetik bir anda ortaya çıkan bir teknoloji değil. Alanın gelişmesinde farklı bilim insanlarının yıllar boyunca yürüttüğü araştırmalar etkili oldu.

Peter Hegemann'ın çalışmaları, alglerde bulunan ışığa duyarlı proteinlerin işlevlerinin anlaşılmasında önemli bir aşama oluşturdu. Georg Nagel de bu proteinlerin özelliklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladı.

Bilim insanlarının çalışmaları sinir hücreleri araştırmalarına katkı sağladı. (A Haber Foto Arşivi)Bilim insanlarının çalışmaları sinir hücreleri araştırmalarına katkı sağladı. (A Haber Foto Arşivi)

BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Optogenetiğin en önemli özelliklerinden biri, sinir hücrelerinin etkinliğini çok kısa zaman aralıklarında ve belirli bir bölgeye odaklanarak kontrol etmeye imkan vermesi.

Bu durum, araştırmacıların beynin karmaşık işleyişini daha ayrıntılı incelemesine yardımcı oldu. Hangi sinir hücrelerinin belirli davranışlarda veya beyin işlevlerinde rol oynadığını araştırmak daha mümkün hale geldi.

Teknik yalnızca temel bilim araştırmalarıyla da sınırlı kalmadı. Optogenetik, sinir sistemi ve çeşitli beyin bozuklukları üzerine yapılan çalışmalarda da kullanılan önemli araştırma araçlarından biri haline geldi.

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