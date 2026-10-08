2026 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi tarafından verilen prestijli ödül, Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildi. Şiir, deneme ve klasik edebiyatı bir araya getiren eserleriyle tanınan Carson, 2026 yılının Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak edebiyat tarihine geçti.