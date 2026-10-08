2026 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi
2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi tarafından verilen prestijli ödül, Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildi. Şiir, deneme ve klasik edebiyatı bir araya getiren eserleriyle tanınan Carson, 2026 yılının Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak edebiyat tarihine geçti.
Edebiyat dünyasının merakla beklediği 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi tarafından verilen ödülün sahibi, Kanadalı şair ve deneme yazarı Anne Carson oldu.
Şiir ve düzyazıyı bir araya getiren özgün anlatımıyla tanınan Carson, çağdaş edebiyatın önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.
ANNE CARSON KİMDİR?
1950 yılında Kanada'nın Toronto kentinde doğan Anne Carson, şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat araştırmacısıdır.
Antik Yunan edebiyatından beslenen eserlerinde mitoloji, aşk, kayıp, hafıza ve insan ilişkileri gibi temaları ele alıyor.
Carson, geleneksel edebi türlerin sınırlarını aşan çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınıyor.
ŞİİR VE DÜZYAZIYI BİR ARAYA GETİRİYOR
Anne Carson'ın eserleri, şiir ile deneme arasındaki sınırları zorlayan anlatım biçimleriyle öne çıkıyor.
Yazar, antik metinlerden ve mitolojik karakterlerden yararlanarak çağdaş insanın deneyimlerini farklı edebi biçimlerle işliyor.
Carson'ın en çok tanınan eserlerinden biri Autobiography of Red (Kızılın Otobiyografisi) olarak biliniyor.
2025 YILINDA ÖDÜLÜ KRASZNAHORKAI KAZANMIŞTI
Nobel Edebiyat Ödülü, 2025 yılında Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmişti.
2026 yılında ödülün Anne Carson'a verilmesiyle Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri listesine Kanadalı yazarın adı da eklendi.