Filistin, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Navi Pillay'e verilmesini İsrail'in ihlallerinin belgelenmesi ve uluslararası hukukun savunulması açısından destekledi
Filistin, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'e verilmesini memnuniyetle karşıladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, ödülün uluslararası hukukun savunulması ve İsrail'in ihlallerinin belgelenmesi yönündeki çabaların takdiri olduğunu belirtti. Pillay'in Filistinliler de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ezilen halkların haklarını savunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Gerçeklerin ve ezilenlerin sesi yükseldi" mesajı verildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Navi Pillay'e verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Bakanlık, ödülün uluslararası hukuku ve adaleti ilerletme çabalarının yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleme çalışmalarının da takdiri olduğunu vurguladı.
Açıklamada, ödülün "gerçeğin sesinin ve ezilenlerin sesinin yükseltilmesi" anlamına geldiği belirtilerek Pillay'in Güney Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde ezilen insanların haklarını savunmaya adadığı kariyerine dikkat çekildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Pillay'in çalışmalarının yalnızca Filistinliler açısından değil, uluslararası hukuk ve insan hakları mücadelesi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.
BM KOMİSYONUNUN İSRAİL RAPORUNA VURGU
Filistin yönetimi, Pillay'in 2021-2025 yılları arasında başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun çalışmalarına da özel vurgu yaptı.
İşgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'e ilişkin incelemeler yürüten komisyonun; soykırım, cinsel şiddet, çocuklara yönelik saldırılar ve diğer ihlallerin belgelenmesine katkı sağladığı belirtildi.
Komisyonun 2025 tarihli raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varılmıştı. İsrail ise bu suçlamayı reddetti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ödülün savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan sorumlu kişilerin hesap vermesini isteyenler için de önemli bir teşvik olduğunu ifade etti.
"ADALET VE EŞİTLİK OLMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Pillay'in hukuk önünde eşitlik ve uluslararası hukukun evrenselliği ilkelerini sürekli savunduğunu belirtti.
Açıklamada, Filistinlilerin haklarının da bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için adalet ve eşitliğin güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, ödülün uluslararası hukukun korunması ve ağır ihlallerin cezasız kalmaması yönündeki çabaları güçlendirmesini umduklarını bildirdi.
NAVI PILLAY KİMDİR?
85 yaşındaki Navi Pillay, uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Güney Afrikalı bir hukukçu.
Apartheid döneminde Durban'da, Hint Tamil kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Pillay, hukuk kariyerine ırk ayrımcılığına karşı mücadele ederek ve apartheid sistemine karşı çıkan kişilerin haklarını savunarak başladı.
Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıçlık ve mahkeme başkanlığı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesinde görev aldı ve 2008-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak çalıştı. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanında geçici yargıç olarak görev yaptı.
NOBEL KOMİTESİNDEN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU
Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'e, "barışı ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları" nedeniyle verdiğini açıkladı.
Komite, Pillay'in uluslararası mahkemelerdeki ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dönemindeki çalışmalarının uluslararası hukukun kapsamını ve etkisini önemli ölçüde genişlettiğini belirtti.
Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle Pillay'e takdim edilecek.