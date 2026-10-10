Filistin Dışişleri Bakanlığı, Pillay'in çalışmalarının yalnızca Filistinliler açısından değil, uluslararası hukuk ve insan hakları mücadelesi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Açıklamada, ödülün "gerçeğin sesinin ve ezilenlerin sesinin yükseltilmesi" anlamına geldiği belirtilerek Pillay'in Güney Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde ezilen insanların haklarını savunmaya adadığı kariyerine dikkat çekildi.

Bakanlık, ödülün uluslararası hukuku ve adaleti ilerletme çabalarının yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleme çalışmalarının da takdiri olduğunu vurguladı.

6 Ekim 2026'da çekilen fotoğrafta, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yerinden edilen 35 yaşındaki Filistinli Nihaya el-Masri, ailesine yiyecek alabilmek için Han Yunus'taki bir yardım mutfağında sıra bekliyor. Ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Gazze'deki açlık krizi devam ediyor. (Fotoğraf: AFP)

BM KOMİSYONUNUN İSRAİL RAPORUNA VURGU

Filistin yönetimi, Pillay'in 2021-2025 yılları arasında başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun çalışmalarına da özel vurgu yaptı.

İşgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'e ilişkin incelemeler yürüten komisyonun; soykırım, cinsel şiddet, çocuklara yönelik saldırılar ve diğer ihlallerin belgelenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Komisyonun 2025 tarihli raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varılmıştı. İsrail ise bu suçlamayı reddetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ödülün savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan sorumlu kişilerin hesap vermesini isteyenler için de önemli bir teşvik olduğunu ifade etti.

"ADALET VE EŞİTLİK OLMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Pillay'in hukuk önünde eşitlik ve uluslararası hukukun evrenselliği ilkelerini sürekli savunduğunu belirtti.

Açıklamada, Filistinlilerin haklarının da bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için adalet ve eşitliğin güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.