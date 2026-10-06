Ödül, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle 82 yaşındaki Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün 12 milyon İsveç Kronu tutarında para ödülü içerdiğini açıkladı. Bu miktar yaklaşık 1,2 milyon dolara karşılık geliyor.

Halzen'in liderliğinde yürütülen çalışmalar, evrenin uzak bölgelerinden gelen ve "hayalet parçacıklar" olarak anılan yüksek enerjili nötrinoların tespit edilmesini sağladı. Bu keşif, evrenin anlaşılmasında yeni bir gözlem alanının önünü açtı.

2026 Nobel Fizik Ödülü, IceCube Nötrino Gözlemevi'ndeki çalışmalarıyla Francis Halzen'e verildi. (Foto: ahaber.com.tr)

ICECUBE NÖTRİNO GÖZLEMEVİ NEDİR?

IceCube, Güney Kutbu'nda kurulan ve evrenden gelen nötrinoları tespit etmek amacıyla kullanılan dev bir gözlemevi olarak faaliyet gösteriyor.

Halzen'in çalışmaları, özellikle yüksek enerjili nötrinoların astrofiziksel kaynaklardan geldiğinin ortaya konulmasında önemli rol oynadı. Bu parçacıklar, maddeyle çok zayıf etkileşime girdikleri için evrenin uzak ve şiddetli olaylarına ilişkin doğrudan bilgi taşıyabiliyor.

NOBEL ÖDÜLLERİ 1901'DEN BU YANA VERİLİYOR

Nobel Ödülleri, İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda ilk kez 1901 yılında verilmeye başlandı.

Fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış dallarında verilen ödüllere daha sonra İsveç Merkez Bankası tarafından ekonomi ödülü de eklendi.

Fizik dalında geçmişte Albert Einstein, Marie Curie, Pierre Curie, Max Planck ve Niels Bohr gibi modern bilimin gelişiminde önemli rol oynayan isimler Nobel'e layık görüldü.

NOBEL TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

2026 Nobel haftasında fizik ödülünün ardından kimya ödülü 7 Ekim'de açıklanacak. Ekonomi ödülü ise 12 Ekim'de sahibini bulacak. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin takviminde bu tarihler resmi olarak yer alıyor.

Nobel madalyaları, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.