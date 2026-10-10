Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen pilot programla tıp dünyasında çığır açan bir dönem başladı. Yapay zeka uygulaması üzerinden muayene olunabilen sistemde en kritik eşik aşıldı. Yapay zeka artık hiçbir doktorun onayına ya da kontrolüne ihtiyaç duymadan doğrudan reçete yazabilecek.

Yapay zekâ bu kez sağlık sektöründe sınırları zorluyor! Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen pilot programla birlikte, yapay zekâ destekli Nolla uygulamasının doktor kontrolü olmadan tedavi kararı vermesi ve reçete yazması için onay verildi. YAPAY ZEKA DOKTOR OLDU! REÇETEYİ KENDİSİ YAZACAK Sağlık teknolojilerinde tarihi bir eşiğin aşıldığını belirten ABD'li bir yetkili, "Nolla'nın bir yapay zekanın bir hastanın ilacını baştan sona reçete etmesine ilişkin ilk ABD onayını az önce aldığını duyurmaktan gurur duyuyorum." sözleriyle kararı ilan etti.

ABD'nin Utah eyaletinde yapay zekânın doktor kontrolü olmadan reçete yazmasına onay verildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Muayene edip reçete yazabilen bu yeni nesil sistemle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka destekli bağımsız tedavi süreci başlarken, ABD'li bir yetkili, "Açıkça belirtmek gerekirse bu sadece bir reçetenin yenilenmesinden ibaret değil. Bir doktor yapay zekanın ilk tedavi kararını vermesini ve hastanın ilk reçetesini tamamen kendi başına yazmasını zaten onaylamıştır." ifadelerini kullandı.