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Yapay zeka doktor oldu! Pilot program ABD'de onaylandı: Reçeteyi artık o yazacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zeka doktor oldu! Pilot program ABD'de onaylandı: Reçeteyi artık o yazacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen pilot programla tıp dünyasında çığır açan bir dönem başladı. Yapay zeka uygulaması üzerinden muayene olunabilen sistemde en kritik eşik aşıldı. Yapay zeka artık hiçbir doktorun onayına ya da kontrolüne ihtiyaç duymadan doğrudan reçete yazabilecek.

Yapay zekâ bu kez sağlık sektöründe sınırları zorluyor! Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen pilot programla birlikte, yapay zekâ destekli Nolla uygulamasının doktor kontrolü olmadan tedavi kararı vermesi ve reçete yazması için onay verildi.

YAPAY ZEKA DOKTOR OLDU! REÇETEYİ KENDİSİ YAZACAK

Sağlık teknolojilerinde tarihi bir eşiğin aşıldığını belirten ABD'li bir yetkili, "Nolla'nın bir yapay zekanın bir hastanın ilacını baştan sona reçete etmesine ilişkin ilk ABD onayını az önce aldığını duyurmaktan gurur duyuyorum." sözleriyle kararı ilan etti.

ABD'nin Utah eyaletinde yapay zekânın doktor kontrolü olmadan reçete yazmasına onay verildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)ABD'nin Utah eyaletinde yapay zekânın doktor kontrolü olmadan reçete yazmasına onay verildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Muayene edip reçete yazabilen bu yeni nesil sistemle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka destekli bağımsız tedavi süreci başlarken, ABD'li bir yetkili, "Açıkça belirtmek gerekirse bu sadece bir reçetenin yenilenmesinden ibaret değil. Bir doktor yapay zekanın ilk tedavi kararını vermesini ve hastanın ilk reçetesini tamamen kendi başına yazmasını zaten onaylamıştır." ifadelerini kullandı.

Nolla isimli yapay zekâ uygulaması, hastaları değerlendirerek kendi başına tedavi kararı verebilecek (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Nolla isimli yapay zekâ uygulaması, hastaları değerlendirerek kendi başına tedavi kararı verebilecek (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TARİHTEKİ İLK UÇTAN UCA HİZMET

Eğitimden iş hayatına kadar her alanda devrim yapan yapay zeka, sağlık sektöründe de dev bir atılıma imza attı. Son olarak ABD'nin Utah eyaletinde, yapay zeka tarafından geliştirilen sanal bir doktorun reçete yazmasına resmen onay verildi. Gelişmenin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Bu bir bakıma tarihteki ilk uçtan uca doktor hizmetidir ve bununla birlikte büyük bir sorumluluk da gelmektedir." sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

Yapay zekâ destekli Nolla Derm, yüz taraması ve sorularla dermatoloji alanında hizmet sunuyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Yapay zekâ destekli Nolla Derm, yüz taraması ve sorularla dermatoloji alanında hizmet sunuyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İnternet üzerinden online olarak erişilebilen "Nolla" isimli sistem, tıpkı gerçek bir hekim gibi hastalara sorular yöneltiyor ve detaylı muayene gerçekleştiriyor. Uygulama daha önce de hizmet veriyordu ancak yazılan reçeteler mutlaka bir hekimin süzgecinden geçiyordu. Yeni izinle birlikte artık klinik doktorunun denetimi devreden çıktı; yapay zeka bizzat kendi kararıyla reçete düzenleyebilir hale geldi.

Utah'ta dermatolog randevusu için 61 gün beklenirken Nolla ile sürecin 15 dakikada tamamlanabildiği belirtildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Utah'ta dermatolog randevusu için 61 gün beklenirken Nolla ile sürecin 15 dakikada tamamlanabildiği belirtildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

61 GÜNLÜK RANDEVU ÇİLESİ 15 DAKİKAYA İNDİ

Sistemin arka planındaki titiz çalışmayı anlatan ABD'li bir yetkili, "Bu yüzden size bunun tam olarak nasıl işlediğini göstermek istiyoruz. Süreç dermatoloji ürünümüz Nolla Derm ile başlıyor. Yüzünüzü tarıyorsunuz ve birkaç soruya cevap veriyorsunuz. Ruhsatlı bir klinisyen eşliğinde binlerce hastayı tedavi ettik. Her tedaviyi, cihazı ve reçeteyi uygulamaya geçmeden önce titizlikle inceledik. Örneğin Utah'ta bir dermatologdan randevu almak için ortalama 61 gün beklemek gerekirken Nolla ile tüm süreç 15 dakika." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekâ doktor dönemiyle sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Yapay zekâ doktor dönemiyle sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Geliştirilen bu sistemle birlikte hekimler, sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara çok daha ucuz, hızlı ve kolay bir tedavi imkanı sunmayı hedefliyor.

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