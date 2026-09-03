CNN: ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye askeri refakat sağladı

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye refakat ettiği öne sürüldü.

CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının çatışmalardan önceki seviyelere yakın miktarlarda gerçekleşmesini sağladı. Yetkililer, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye refakat ettiğini ve bu sırada bölgedeki yaklaşık 60 İran askeri hedefini vurduğunu iddia etti. Söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ile iletişim tesislerinin hedef alındığını öne süren yetkililer, ayrıca çok sayıda gemisavar seyir füzesinin imha edildiğini savundu.