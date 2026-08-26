Dışişleri Bakanlığı, Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziye dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının durumunun takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TÜRKİYE'DEN NEPAL VE ÇİN'E TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Nepal ve Çin başta olmak üzere afette vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziye dilekleri iletildi.

"TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Dışişleri Bakanlığı, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

SEL VE TOPRAK KAYMALARI CAN KAYIPLARINA YOL AÇTI

Nepal'in Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 157 kişinin hayatını kaybettiği, yerleşim yerleri ve binaların zarar gördüğü bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede yüzlerce kişiden henüz haber alınamadığı belirtildi.

Nepal'deki selin Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Şıgatsı ilinin Gyirong ilçesinde de toprak kaymasına yol açtığı aktarıldı. Bölgede 3 kişinin hayatını kaybettiği, 268 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.