Yemen açıklarında seyreden bir tankerin, 6 silahlı kişi tarafından ele geçirildiği bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu (UKMTO), tankerin daha önce “yetkisiz bir geminin” yaklaşması üzerine yardım çağrısında bulunduğunu, ardından silahlı kişilerin gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

UKMTO'nun bildirdiğine göre olay, Yemen'in El Mukalla kentinin 136 deniz mili doğusunda, Aden Körfezi'nde meydana geldi. Batıya doğru seyreden tanker, kendisine yaklaşan "yetkisiz bir gemi" nedeniyle yardım çağrısı yaptı.

6 SİLAHLI KİŞİ TANKERE ÇIKTI

Yardım çağrısının ardından 6 silahlı kişinin tankere çıktığı ve geminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Tankerin daha sonra Somali yönüne çevrildiği aktarıldı.

Olayın ardından tankerin mevcut durumu ve mürettebatın güvenliğiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. UKMTO'nun olayla ilgili gelişmeleri takip ettiği bildirildi.