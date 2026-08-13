İngiltere'de skandal! Devlet destekli bağışlar Gazze'de katliam yapan İsrail askerlerine aktarılıyor iddiası

İngiltere'de bağışlara sağlanan yüzde 25'lik Gift Aid vergi desteğinin, Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin psikolojik tedavi ve “terapötik iyileşme” programlarına aktarıldığı iddia edildi.

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in haberine göre, İsrail merkezli "Yahalom Foundation" adlı kuruluş, İngiltere'deki destekçilerini bağışlarını ülkede kayıtlı bir yardım kuruluşu olan "UK Toremet" üzerinden yapmaya yönlendirdi.

Fotoğraf: AA Haberde, bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından yüzde 25 "Gift Aid" vergi desteği eklendiği belirtildi. Declassified'ın ulaştığı e-postalarda, Yahalom Foundation'ın İngiltere'deki destekçilerine, bağışlarını "İngiltere'deki kayıtlı ortak platform" üzerinden yapmaları halinde tam vergi tanınması sağlanacağı ve Gift Aid'in devreye gireceği bilgisini verdiği aktarıldı. PROJELER ARASINDA İSRAİL ASKERLERİNE DESTEK DE VAR Haberde, Yahalom Foundation'ın bağış projeleri arasında, Gazze'den dönen askerler için 5 bin sterlinlik "terapötik iyileşme yolculuğu" ve bireysel psikolojik tedavilerin yer aldığı kaydedildi. Haberde, kuruluşun ayrıca ölen İsrail askerleri için 100 bin sterlinlik anma salonu inşa etmek üzere bağış topladığı belirtildi.