İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi

İsrail işgal güçleri, Gazze'de 5 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesiyle bulunduğu araca işgalcilerin ateş açtığını ilk kez kabul etti. Daha önce bölgede işgal güçlerinin bulunmadığını savunan İsrail, şimdi Hind'in ölümüyle ilgili ceza soruşturması başlatacağını açıkladı. Hind'in büyükannesi ise İsrail yargısına güvenmediklerini belirterek bağımsız uluslararası soruşturma talep etti.

Gazze'de İsrail saldırılarının sembol isimlerinden biri haline gelen 5 yaşındaki Hind Rajab'ın ölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail işgal güçleri, Ocak 2024'te Hind ve ailesinin bulunduğu araca işgal güçlerinin ateş açtığını kabul etti. İsrail işgal güçleri, daha önce olay sırasında bölgede işgal güçlerinin bulunmadığını öne sürmüştü. Ancak yıllar sonra açıklanan yeni değerlendirmede, İsrail işgal güçlerinin Hind'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi ve olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi.

KATİL İSRAİL'DEN HİND RAJAB İTİRAFI İsrail işgal güçlerinin açıklamasına göre işgal güçleri, bölgede yaşayanlara önceden bildirilen güzergaha aykırı yönde ilerleyen bir araca ateş açtı. Açılan ilk ateş sonucunda araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Hind Rajab ve kuzeni Layan Hamada ise saldırının ardından hayatta kaldı. Hind, aracın içinde mahsur kaldı. Saatler boyunca yardım bekleyen küçük kızın Filistin Kızılayı ile yaptığı telefon görüşmesi, Gazze'de yaşananların en sarsıcı kayıtlarından biri haline geldi.

Hind'in yardım çağrısı dünyaya ulaştı ancak onu kurtarmak için gönderilen ambulans da olay yerine yaklaşırken saldırıya uğradı. Ambulanstaki iki Filistin Kızılayı görevlisi hayatını kaybetti. Günler sonra Hind'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan iki sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu.

ÖNCE İNKÂR ETTİ, SONRA ATEŞ AÇTIĞINI KABUL ETTİ Hind Rajab vakasının en dikkat çekici noktalarından biri, İsrail işgal güçlerinin olayın ardından yaptığı açıklamalarla bugünkü kabulü arasındaki fark oldu. İsrail işgal güçleri daha önce Hind'in öldürüldüğü sırada bölgede İsrail işgal güçlerinin bulunmadığını savunmuştu. Ancak daha sonra yapılan bağımsız incelemeler, olay bölgesinde İsrail işgal araçlarının bulunduğuna ilişkin bulgular ortaya koydu. Washington Post ve Sky News gibi kuruluşların uydu görüntüleri ve görsel kanıtlar üzerinden yaptığı incelemeler de İsrail güçlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bulgular ortaya çıkarmıştı. İsrail işgal güçleri şimdi ise işgal güçlerinin Hind'in bulunduğu araca ateş açtığını resmen kabul etti. Bu kabulün ardından olayla ilgili Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi tarafından soruşturma yürütülmesine karar verildi.