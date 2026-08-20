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İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail işgal güçleri, Gazze'de 5 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesiyle bulunduğu araca işgalcilerin ateş açtığını ilk kez kabul etti. Daha önce bölgede işgal güçlerinin bulunmadığını savunan İsrail, şimdi Hind'in ölümüyle ilgili ceza soruşturması başlatacağını açıkladı. Hind'in büyükannesi ise İsrail yargısına güvenmediklerini belirterek bağımsız uluslararası soruşturma talep etti.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 1

Gazze'de İsrail saldırılarının sembol isimlerinden biri haline gelen 5 yaşındaki Hind Rajab'ın ölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail işgal güçleri, Ocak 2024'te Hind ve ailesinin bulunduğu araca işgal güçlerinin ateş açtığını kabul etti.

İsrail işgal güçleri, daha önce olay sırasında bölgede işgal güçlerinin bulunmadığını öne sürmüştü. Ancak yıllar sonra açıklanan yeni değerlendirmede, İsrail işgal güçlerinin Hind'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi ve olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 2

KATİL İSRAİL'DEN HİND RAJAB İTİRAFI

İsrail işgal güçlerinin açıklamasına göre işgal güçleri, bölgede yaşayanlara önceden bildirilen güzergaha aykırı yönde ilerleyen bir araca ateş açtı. Açılan ilk ateş sonucunda araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Hind Rajab ve kuzeni Layan Hamada ise saldırının ardından hayatta kaldı.

Hind, aracın içinde mahsur kaldı. Saatler boyunca yardım bekleyen küçük kızın Filistin Kızılayı ile yaptığı telefon görüşmesi, Gazze'de yaşananların en sarsıcı kayıtlarından biri haline geldi.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 3

Hind'in yardım çağrısı dünyaya ulaştı ancak onu kurtarmak için gönderilen ambulans da olay yerine yaklaşırken saldırıya uğradı. Ambulanstaki iki Filistin Kızılayı görevlisi hayatını kaybetti.

Günler sonra Hind'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan iki sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 4

ÖNCE İNKÂR ETTİ, SONRA ATEŞ AÇTIĞINI KABUL ETTİ

Hind Rajab vakasının en dikkat çekici noktalarından biri, İsrail işgal güçlerinin olayın ardından yaptığı açıklamalarla bugünkü kabulü arasındaki fark oldu.

İsrail işgal güçleri daha önce Hind'in öldürüldüğü sırada bölgede İsrail işgal güçlerinin bulunmadığını savunmuştu.

Ancak daha sonra yapılan bağımsız incelemeler, olay bölgesinde İsrail işgal araçlarının bulunduğuna ilişkin bulgular ortaya koydu. Washington Post ve Sky News gibi kuruluşların uydu görüntüleri ve görsel kanıtlar üzerinden yaptığı incelemeler de İsrail güçlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bulgular ortaya çıkarmıştı.

İsrail işgal güçleri şimdi ise işgal güçlerinin Hind'in bulunduğu araca ateş açtığını resmen kabul etti.

Bu kabulün ardından olayla ilgili Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi tarafından soruşturma yürütülmesine karar verildi.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 5

HİND'İN BÜYÜKANNESİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail işgal güçlerinin soruşturma kararına Hind Rajab'ın ailesinden sert tepki geldi. Hind'in büyükannesi, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada ailenin İsrail'in soruşturmalarına ve İsrail yargısına güvenmediğini söyledi.

Büyükanne, Hind'in amcası, amcasının eşi ve çocuklarının bulunduğu sivil aracın kasten hedef alındığına inandıklarını belirtti.

Ailenin talebi ise yalnızca Hind'in ölümüyle sınırlı değil. Hind'in büyükannesi, Hind'in yanı sıra hayatını kaybeden 6 akrabası ve onları kurtarmaya çalışan 2 Filistin Kızılayı görevlisinin ölümünün bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla incelenmesini istedi.

Büyükanne ayrıca Gazze'de öldürülen tüm Filistinli çocuklar için hesap verilmesi çağrısında bulundu.

Büyükanne, "Adalet talebimiz yalnızca Gazze'den bir çocuk olarak Hind'in adına değil, Gazze'deki tüm çocuk şehitlerimizin adına." dedi.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 6

5 YAŞINDAKİ HİND'İN SON ÇAĞRISI DÜNYAYI SARSMIŞTI

Hind Rajab, ailesiyle birlikte İsrail bombardımanı ve soykırım nedeniyle Gazze kentinden kaçmaya çalışıyordu. Ailenin içinde bulunduğu araç, Gazze kentindeki Fares Akaryakıt İstasyonu yakınlarında ateş altında kaldı.

Saldırının ardından Hind'in kuzeni Layan, yakınlarını arayarak yardım istedi. Saatler süren telefon görüşmelerinde Layan yardım çağrısında bulundu.

Daha sonra Hind ile iletişim kuruldu. Küçük kız, yakınlarına hala hayatta olduğunu söyledi.

Aile, Filistin Kızılayı ile ambulans gönderilmesi için koordinasyon sağladı. Ancak sağlık görevlileri bölgeye yaklaşırken iletişim kesildi. İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Hind'in ailesi olay yerine ulaşabildi. Karşılarına kurşunlarla delik deşik edilmiş bir araç çıktı. Hind ve 6 akrabası araçta hayatını kaybetmişti. Onu kurtarmak için bölgeye giden iki Filistin Kızılayı görevlisi de İsrail işgal güçlerince katledildi.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 7

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Hind Rajab'ın yardım çağrısının ses kaydının kamuoyuna açıklanması, olayın dünya çapında büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

Küçük kızın saatler süren yardım çağrısı, Gazze'deki çocukların soykırım sırasında karşı karşıya kaldığı tehlikenin sembollerinden biri haline geldi. Hind'in hikayesi daha sonra sinemaya da taşındı. Gerçek telefon kayıtlarının kullanıldığı "Hind Rajab'ın Sesi" adlı film, Hind'in yaşadıklarını merkezine aldı ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 8

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN BİR SORUŞTURMA DAHA

İsrail işgal güçleri, yalnızca Hind Rajab'ın ölümüyle ilgili soruşturma kararı almadı.

İşgal güçleri, Mart 2025'te Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde öldürülen 15 Filistinli sağlık ve insani yardım görevlisi hakkında da ceza soruşturması başlatacağını duyurdu. Söz konusu olayda Filistin Kızılayından 8, Gazze Sivil Savunma biriminden 6 ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından bir çalışan hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler daha önce olayın ciddi ihlaller ve olası savaş suçları açısından incelenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsrail işgal güçleri ise aynı kapsamlı inceleme kapsamında Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının ve Sınır Tanımayan Doktorlar personelinin öldürülmesiyle ilgili yeni ceza soruşturmaları başlatılmayacağını öne sürmüştü. Bu karar yardım kuruluşlarının sert tepkisine neden oldu.

İsrail'den Hind Rajab itirafı! 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açıldığı kabul edildi 9

HİND RAJAB VAKFI: İSRAİL SORUŞTURMASINA GÜVENMİYORUZ

Hind Rajab Vakfı da İsrail işgal güçlerinin soruşturma kararını yeterli bulmadı.

Vakıf, soruşturmanın yürütülmesinin tek başına adalet anlamına gelmeyeceğini belirterek İsrail'in kendi işgal güçleri hakkında yürüttüğü soruşturmalara yönelik güven eksikliğini dile getirdi.

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