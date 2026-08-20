Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı “ölmeye yardım” yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme, belirlenen şartları karşılayan 18 yaş üstü hastaların tıbbi yardımla hayatlarını sonlandırmasını öngörüyor. Kişinin bunu fiziksel olarak yapamaması halinde doktor veya hemşire devreye girebilecek.

Fransa'da iyileşmesi mümkün olmayan belirli yetişkin hastalara yönelik ölmeye yardım yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fransız Parlamentosunda temmuz ayında kabul edilen yasa, Anayasa Konseyinin onayının ardından yürürlüğe girdi.

Yerel basında düzenlemenin ötanazi yerine "ölmeye yardım" olarak tanımlandığı belirtildi.

YASA KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızlar ile uzun süredir Fransa'da ikamet eden ve yasadaki diğer koşulları karşılayan hastaları kapsıyor.

Fransa'nın resmî mevzuat belgelerinde de erişim şartları arasında 18 yaşını doldurmak, Fransız vatandaşı olmak veya Fransa'da istikrarlı ve düzenli şekilde ikamet etmek bulunuyor. Kişinin ağır ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olması ve özgür, bilinçli iradesini ortaya koyabilmesi de şartlar arasında yer alıyor.

HASTANIN ÖZGÜR İRADESİ ŞART

Yerel haberlere göre kişinin hastalığı nedeniyle acı çekmesi ve kararı özgür iradesiyle vermesi gerekiyor.

Resmî düzenleme metninde de kişinin kararının özgür ve bilinçli olması şart koşuluyor. Çerçeve, ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalığın kişinin yaşam beklentisini kısa veya orta vadede tehdit etmesini ve hastalığa bağlı fiziksel veya psikolojik acının belirli şartları karşılamasını öngörüyor.

İŞLEMİ HASTANIN KENDİSİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Düzenlemeye göre gerekli şartları karşılayan kişinin doktora başvurmasının ardından tıbbi yardımla hayatına son verme işlemini kendisinin gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Fransa'nın resmî mevzuat belgelerinde "ölmeye yardım", gerekli koşulları karşılayan kişiye ölümcül bir maddenin sağlanması ve bu maddenin kişinin kendisi tarafından uygulanması şeklinde tanımlanıyor.

FİZİKSEL OLARAK YAPAMAZSA SAĞLIK ÇALIŞANI DEVREYE GİREBİLECEK

Kişinin işlemi fiziksel olarak gerçekleştiremeyecek durumda olması halinde ise doktor veya hemşirenin uygulamayı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Resmî düzenlemenin çerçevesi, kişinin fiziksel olarak kendisinin uygulayamaması durumunda ölümcül maddenin doktor, hemşire veya kişinin belirlediği gönüllü bir kişi tarafından uygulanabilmesine imkân tanıyor.

ANAYASA KONSEYİ ONAYLAMIŞTI

Yerel haberlere göre Fransa Anayasa Konseyi 14 Ağustos'ta düzenlemeyi bazı hususlara açıklık getirilmesini isteyerek onayladı.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "ölmeye yardım" uygulamasına ilişkin yasal çerçeve yürürlüğe girdi.