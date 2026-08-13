Birleşmiş Milletler verilerine göre 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 127 Filistinli topluluk tamamen veya kısmen yerinden edildi. Bunların 47'si tamamen boşaltıldı ve süreçten 6 bin 390'dan fazla Filistinli etkilendi.

BM'ye göre 2026 yılında yaklaşık 3 bin 800 Filistinli, bunların yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve zorla tahliyeler nedeniyle yerinden edildi. BM ayrıca bu yıl Batı Şeria'da İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından 18'i çocuk 76 Filistinlinin öldürüldüğünü bildiriyor.

Aynı dönemde Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda ve bir Filistinlinin gerçekleştirdiği öne sürülen araçlı saldırıda biri sivil olmak üzere üç İsrailli öldü.