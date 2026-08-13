ABD İsrail'den izahat istedi! Kusra'daki kuşatma Washington ile Tel Aviv arasında yeni bir gerilim hattı açtı, kriz derinleşti
ABD ile İsrail arasındaki gerilim, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan çarpıcı bir olayla yeni bir boyut kazandı. İsrailli yerleşimcilerin Filistin'in Kusra köyünde iki Filistinli aileyi günlerce evlerinde kuşatma altında tutması Washington'un sert tepkisine yol açtı. ABD'li yetkililer Tel Aviv'den olayla ilgili açıklama isterken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaşananları "korkunç bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.
İsrail işgal güçlerinin bölgedeki yerleşimci şiddetini sözde durdurmakta zorlanması Washington'da da tepki toplarken, ABD yönetiminin İsrailli muhataplarına "öfke dolu" mesajlar gönderdiği bildirildi.
İsrail basınına göre Amerikalı yetkililer, İsrail'de anarşi olup olmadığını ve ordunun Filistinlilerin zarar görmesini nasıl engelleyemediğini sorguladı.
Kusra'daki olay, İsrail'in işgal ve yerleşim politikaları nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştiriler aldığı bir dönemde ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarının da derinleştiğine işaret etti.
İsrail işgal güçlerinin bölgedeki yerleşimci şiddetini durdurmakta zorlanması Washington'da da tepki toplarken, ABD yönetiminin İsrailli muhataplarına "öfke dolu" mesajlar gönderdiği bildirildi. İsrail basınına göre Amerikalı yetkililer, İsrail'de anarşi olup olmadığını ve ordunun Filistinlilerin zarar görmesini nasıl engelleyemediğini sorguladı.
Kusra'daki olay, İsrail'in işgal ve yerleşim politikaları nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştiriler aldığı bir dönemde ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarının da derinleştiğine işaret etti.
ABD'DEN TEL AVİV'E SERT MESAJ: "BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?"
İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD'li yetkililer, Kusra'da yaşananlardan dolayı İsrailli mevkidaşlarına sert tepki gösterdi.
Washington'un mesajlarında, İsrail ordusunun Filistinlileri korumakta neden başarısız olduğu ve yerleşimcilerin neden günler boyunca bölgeden uzaklaştırılamadığı sorgulandı.
Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre ABD'li yetkililer, olay karşısında "şoke olduklarını" söyledi.
Amerikalı yetkililerin ayrıca İsrail'de güvenlik mekanizmasının kontrolünü kaybedip kaybetmediğine ilişkin sorular yönelttiği bildirildi.
Bu gelişme, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Zira eleştirinin hedefinde yalnızca yerleşimcilerin saldırıları değil, İsrail işgal güçlerinin bu saldırıları önleyememesi de bulunuyor.
"KORKUNÇ BİR TERÖR EYLEMİ"
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Washington'dan gelen tepkiyi daha da ileri taşıdı.
Huckabee, Filistinli ailelerin evlerinin kuşatılmasını "korkunç bir terör eylemi" olarak tanımladı.
ABD'li büyükelçi, İsrailli yerleşimcilerin aileleri korkutmak ve taciz etmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerin "iğrenç" olduğunu belirterek bu tür davranışların hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi.
Huckabee ayrıca ABD Büyükelçiliğinin İsrail'den yerleşimcileri bölgeden çıkarmasını istediğini açıkladı ve söz konusu grubu "İsrailli teröristler" olarak nitelendirdi.
Bu çıkış özellikle dikkat çekiciydi. Çünkü Huckabee uzun süredir İsrail'deki yerleşimci hareketinin destekçisi olarak biliniyor ve geçmişte işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail kontrolünde tutulmasına destek vermişti. Buna rağmen yerleşimcilerin Kusra'daki eylemlerine yönelik eleştirisi son derece sert oldu.