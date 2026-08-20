Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 10 Ekim 2025'ten bu yana saldırılarda 1283 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 25 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri yazılı açıklamayla duyurdu.

Bakanlık, son can kayıplarının 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlenen İsrail saldırılarında yaşandığını bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1283 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1283 kişi hayatını kaybetti.

Aynı dönemde 4 bin 248 kişinin yaralandığı, enkaz altından 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 417'YE YÜKSELDİ

Bakanlık, işgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417'ye ulaştığını bildirdi.

Aynı dönemde yaralananların sayısının ise 174 bin 360'a yükseldiği açıklandı.

ENKAZ ALTINDAKİ KİŞİLERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin söz konusu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.