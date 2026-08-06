Yunanistan'da sular durulmuyor. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Miçotakis hükümetinin İsrail ile yaptığı milyarlarca euroluk hava savunma anlaşmasına sert tepki gösterdi. Türkiye’nin askeri gücüne ve savunma sanayiindeki üstünlüğüne dikkat çeken Varoufakis, Atina yönetiminin İsrail’e güvenerek stratejik bir hata yaptığını belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı ve milyarlarca euro harcayacağı "Aşil Kalkanı" adlı hava savunma sistemi, ülkenin eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in hedefindeydi. Silahlanma programının Yunanistan'ı daha güvenli bir hale getirmeyeceğini öne süren Varoufakis, İsrail ile kurulan askeri iş birliğinin ciddi riskler barındırdığını vurguladı. ESKİ YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE VURGU Varoufakis, "İsrail'e güvenmenin stratejik bir hata olacağını" söyleyerek hükümetin savunma politikasını eleştirdi. TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ Açıklamalarında Türkiye'nin caydırıcı gücüne özel bir parantez açan Yanis Varoufakis, olası bir gerilimde Yunanistan'ın savunma sistemlerinin yetersiz kalacağını savundu. Türkiye'nin fırlatacağı füzelerle baş etmenin mümkün olmadığını belirten eski Bakan, "Eğer hava savunma sistemi Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarsa bile, Türkiye bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır," ifadelerini kullandı.