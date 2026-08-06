Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'nin topraklarına yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde Basra Körfezi ülkelerindeki kritik enerji altyapılarını hedef alacağı uyarısında bulundu. Reuters'a konuşan beş kaynağa göre Tahran, Washington'un bölgedeki en yakın müttefiklerini hedef alma tehdidiyle olası bir askeri müdahalenin maliyetini artırmayı amaçlıyor.

Habere göre söz konusu uyarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Temmuz'da İran'ın enerji ağı ve altyapısını hedef alabileceklerini söylemesinin ardından yürütülen yoğun diplomatik temaslar sırasında iletildi.

Reuters'a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili, iki Körfez ülkesi kaynağı ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi kıdemli bir bölgesel diplomat, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'daki mevkidaşlarıyla, ayrıca Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştüğünü aktardı. Kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kıdemli bölgesel diplomata göre Arakçi, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinden Trump üzerinde etkilerini kullanarak yeni bir saldırıyı engellemelerini istedi. Arakçi, İran'ın hedef alınması halinde ABD'nin bölgedeki askeri varlıkları ile Körfez genelindeki enerji tesislerine misilleme yapılacağını iletti.

Diplomat, Arakçi'nin tüm görüşmelerde aynı mesajı verdiğini belirterek şu ifadeleri aktardı:

"Misillemeye hazırız. Ancak daha geniş çaplı bir tırmanmayı ve bölgesel yıkımı önlemenin en iyi yolu diplomatik bir çözüm bulmaktır."

Reuters'a konuşan Körfez kaynaklarından biri ise İran'ın mesajının son derece net olduğunu belirterek, "ABD İran'ın altyapısını hedef alırsa, İran da Körfez'deki enerji tesislerini ve diğer bölgesel hedefleri vuracak" dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ZOR BİR DENGEYLE KARŞI KARŞIYA

Reuters'ın haberine göre Tahran, daha geniş çaplı bölgesel yıkım ihtimalini gündeme getirerek Washington üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor. Bu durum, hem ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan hem de ekonomileri enerji ihracatına dayanan Körfez ülkelerini Washington ile Tahran arasında hassas bir denge kurmak zorunda bırakıyor.

Habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da daha sonra Trump ile görüşerek askeri müdahalenin ertelenmesini, müzakerelere dönülmesini, ateşkes sağlanmasını ve diplomatik çözüm aranmasını istedi.

Reuters'a konuşan bir başka Körfez kaynağı, İran'ın uyarısının tüm Körfez ülkelerine yönelik olduğunu ancak mesajın ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Katar üzerinden iletildiğini söyledi. Haberde, İran'ın son yıllarda eski bölgesel rakibi Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini yeniden normalleştirdiği hatırlatıldı.

"BÖLGE ATEŞ TOPUNA DÖNEBİLİR"

Reuters'a göre Katar, Umman ve Suudi Arabistan da Washington'a Tahran ile yeniden müzakere masasına oturma çağrısı yaptı. İranlı bir yetkili, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde bunun "bölgeyi bir ateş topuna çevirebileceği" uyarısının da bu temaslarda dile getirildiğini söyledi.

Trump ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "hızlı şekilde anlaşma sağlanabilmesi şartıyla" İran'a yönelik planlanan saldırıyı iptal ettiğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN: DİPLOMASİYE FIRSAT VERİLMELİ

Reuters'a konuşan ilk Körfez kaynağı, "Suudi Arabistan, daha fazla tırmanmanın yalnızca daha fazla yıkım getireceğine inanıyor. Bu nedenle Trump'a diplomasiye şans vermesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Riyad'ın, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya askeri karşılık vereceğini de Washington'a ilettiği belirtildi.

Suudi Kraliyet Divanı'na yakınlığıyla bilinen analist Ali Şihabi ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Krallık, ölçülü askeri karşılıklar ile Hürmüz Boğazı'nda İran üzerindeki baskının birlikte yürütülmesinin pratik bir diplomatik çözüme ulaşmanın en güçlü yolu olduğuna inanıyor." dedi.

İRAN'IN HEDEF LİSTESİ GENİŞ

Reuters'ın aktardığına göre İran yönetimi uzun süredir Körfez'deki ABD askeri üslerinin kapatılmasını ve Körfez ülkelerinin Washington ile istihbarat paylaşımını sonlandırmasını talep ediyor.

İranlı yetkililerden biri, yeni bir ABD saldırısı halinde yalnızca enerji tesislerinin değil; rafinerilerin, elektrik şebekelerinin, su altyapısının, ulaşım ağlarının ve petrol sahalarının da hedef alınabileceği mesajının verildiğini söyledi.

Aynı yetkili, "Düşman İran'ın altyapısını tehdit etmeyi sürdürüyor. İran zarar görürse çok daha büyük zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, 2019 yılında Suudi Arabistan'ın Abkayk ve Hurays tesislerine düzenlenen ve ülkenin ham petrol üretiminin yarısından fazlasını geçici olarak durduran saldırılara atıf yaparak, "Suudi Arabistan'ın Aramco saldırısını hâlâ unutmadılar." dedi.

"TRUMP İKİ ZOR SEÇENEKLE KARŞI KARŞIYA"

Reuters'ın değerlendirmesine göre İran, Körfez ekonomileri açısından hayati önemdeki altyapıları hedef alma tehdidiyle hem Washington'u hem de Arap müttefiklerini yeni bir saldırının ağır ekonomik ve stratejik sonuçları olacağına ikna etmeye çalışıyor.

Üst düzey İranlı bir yetkiliye göre Trump'ın önünde iki zor seçenek bulunuyor: Küresel enerji arzını da etkileyebilecek daha büyük bir çatışmayı göze almak ya da Washington'un kesin zafer olarak sunamayacağı bir diplomatik anlaşmayı kabul etmek.

Kıdemli bölgesel diplomat ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın önündeki en büyük engellerden birinin ABD'nin İran'ın "kazanan taraf" görüntüsü vermesini istememesi olduğunu söyledi.

Diplomat, "ABD, savaşı kazandığını gösterecek bir sonuca ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.