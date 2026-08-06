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ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD, kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanırken Michigan'dan çıkan sonuç ülke siyasetinde dengeleri sarsacak yeni bir dönemin kapısını araladı. Demokrat Parti'nin senato ön seçiminde Filistin'e verdiği destekle tanınan Müslüman aday Abdurrahman Muhammed El-Sayed önemli bir zafere imza attı. İsrail lobisinin milyonlarca dolarlık seçim kampanyasına rağmen ön seçimi kazanan El-Sayed, kasım ayında Cumhuriyetçi adayını da mağlup etmesi halinde ABD tarihine seçilen ilk Müslüman senatör olarak geçecek.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 1

Birleşik Devletler kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanırken, Michigan eyaletindeki Demokrat Parti senato ön seçimi, yalnızca eyalet siyaseti açısından değil, ülke genelindeki siyasi dengeler bakımından da dikkat çeken bir sonuç ortaya çıkardı.

ABD'DE SENATO ÖN SEÇİMİNDE İSRAİL'E DARBE
ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 2

Özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve buna yönelik artan toplumsal tepkilerin Amerikan siyasetindeki etkisinin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde gerçekleştirilen ön seçimde, Filistin'e verdiği destekle bilinen Müslüman aday Abdurrahman Muhammed El-Sayed sandıktan birinci çıktı.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 3

İSRAİL LOBİSİNİN KAMPANYASINA RAĞMEN ZAFER GELDİ

Seçim sürecinde İsrail yanlısı çevrelerin ve lobi kuruluşlarının El-Sayed'in adaylığını engellemek için yoğun çaba yürüttüğü belirtildi.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 4

İsrail lobisinin desteklediği aday Hale Stevens'ın kazanması amacıyla yaklaşık 70 milyon dolarlık seçim bütçesi oluşturuldu.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 5

Ancak seçim sonuçları beklentilerin tam tersini ortaya koydu. Abdurrahman Muhammed El-Sayed, oyların yüzde 49'unu alarak Demokrat Parti'nin Michigan senato ön seçimini kazandı. Sonuç, İsrail lobisinin yoğun destek verdiği kampanya açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendirildi.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 6

ZAFER KONUŞMASINDA "İNŞALLAH" MESAJI

Ön seçimi kazanmasının ardından destekçilerine hitap eden Abdurrahman Muhammed El-Sayed, konuşmasında birlik ve mücadele mesajı verdi. El-Sayed, "Şunu hatırlatmak istiyorum; inşallah bunun üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı. Konuşmasında kullandığı "İnşallah" ifadesi salondaki destekçiler tarafından uzun süre alkışlandı.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 7

El-Sayed, seçim kampanyası boyunca yürütülen yoğun karşı kampanyalara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, kendilerine karşı yürütülen milyonlarca dolarlık seçim faaliyetlerinin hedeflerine ulaşmasını engelleyemediğini ortaya koydu.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 8

GÖZLER KASIM AYINDA YAPILACAK ARA SEÇİMLERDE

Michigan'daki ön seçim zaferiyle Demokrat Parti'nin senato adayı olmaya hak kazanan El-Sayed'in önündeki en kritik sınav kasım ayında yapılacak ara seçimler olacak. Müslüman siyasetçi, Cumhuriyetçi Parti'nin adayını mağlup etmesi halinde ABD tarihine seçilmiş ilk Müslüman senatör olarak adını yazdıracak.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 9

Bu nedenle Michigan'daki seçim yalnızca eyalet düzeyindeki bir yarış olmanın ötesine geçerek, Amerikan siyasetinin geleceği açısından da yakından takip edilen kritik mücadelelerden biri haline geldi.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 10

ABD'DE İSRAİL'E DESTEK AZALIYOR

İsrail'e verilen destek, son yıllarda ABD kamuoyunda ve siyasetinde belirgin şekilde gerileme gösteriyor. Özellikle Gazze soykırımının ardından yapılan kamuoyu araştırmaları, İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyuyor.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research Center'ın 2026 yılında yayımladığı ankete göre Amerikalıların yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, bu oran 2022'de yüzde 42 seviyesindeydi. Aynı araştırma, olumsuz algının özellikle genç seçmenler arasında daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 11

MICHIGAN'DAKİ MÜSLÜMAN NÜFUS DİKKAT ÇEKİYOR

Michigan, ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletlerin başında geliyor. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı eyalette nüfusun yüzde 2,5'ini Müslümanlar oluşturuyor.

ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı 12

Uzmanlar, eyaletin demografik yapısının seçim sonuçları üzerinde belirleyici unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerken, ön seçimde ortaya çıkan tablonun kasım ayında yapılacak yarış açısından da önemli ipuçları verdiğini değerlendiriyor.

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