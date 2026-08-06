ABD'de İsrail lobisinin desteklediği adayı geride bırakan Muhammed El-Sayed, ilk Müslüman senatör olmaya bir adım daha yaklaştı
ABD, kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanırken Michigan'dan çıkan sonuç ülke siyasetinde dengeleri sarsacak yeni bir dönemin kapısını araladı. Demokrat Parti'nin senato ön seçiminde Filistin'e verdiği destekle tanınan Müslüman aday Abdurrahman Muhammed El-Sayed önemli bir zafere imza attı. İsrail lobisinin milyonlarca dolarlık seçim kampanyasına rağmen ön seçimi kazanan El-Sayed, kasım ayında Cumhuriyetçi adayını da mağlup etmesi halinde ABD tarihine seçilen ilk Müslüman senatör olarak geçecek.
Birleşik Devletler kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanırken, Michigan eyaletindeki Demokrat Parti senato ön seçimi, yalnızca eyalet siyaseti açısından değil, ülke genelindeki siyasi dengeler bakımından da dikkat çeken bir sonuç ortaya çıkardı.
Özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve buna yönelik artan toplumsal tepkilerin Amerikan siyasetindeki etkisinin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde gerçekleştirilen ön seçimde, Filistin'e verdiği destekle bilinen Müslüman aday Abdurrahman Muhammed El-Sayed sandıktan birinci çıktı.
İSRAİL LOBİSİNİN KAMPANYASINA RAĞMEN ZAFER GELDİ
Seçim sürecinde İsrail yanlısı çevrelerin ve lobi kuruluşlarının El-Sayed'in adaylığını engellemek için yoğun çaba yürüttüğü belirtildi.
İsrail lobisinin desteklediği aday Hale Stevens'ın kazanması amacıyla yaklaşık 70 milyon dolarlık seçim bütçesi oluşturuldu.
Ancak seçim sonuçları beklentilerin tam tersini ortaya koydu. Abdurrahman Muhammed El-Sayed, oyların yüzde 49'unu alarak Demokrat Parti'nin Michigan senato ön seçimini kazandı. Sonuç, İsrail lobisinin yoğun destek verdiği kampanya açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendirildi.