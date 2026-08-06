ZAFER KONUŞMASINDA "İNŞALLAH" MESAJI Ön seçimi kazanmasının ardından destekçilerine hitap eden Abdurrahman Muhammed El-Sayed, konuşmasında birlik ve mücadele mesajı verdi. El-Sayed, "Şunu hatırlatmak istiyorum; inşallah bunun üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı. Konuşmasında kullandığı "İnşallah" ifadesi salondaki destekçiler tarafından uzun süre alkışlandı.

El-Sayed, seçim kampanyası boyunca yürütülen yoğun karşı kampanyalara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, kendilerine karşı yürütülen milyonlarca dolarlık seçim faaliyetlerinin hedeflerine ulaşmasını engelleyemediğini ortaya koydu.

GÖZLER KASIM AYINDA YAPILACAK ARA SEÇİMLERDE Michigan'daki ön seçim zaferiyle Demokrat Parti'nin senato adayı olmaya hak kazanan El-Sayed'in önündeki en kritik sınav kasım ayında yapılacak ara seçimler olacak. Müslüman siyasetçi, Cumhuriyetçi Parti'nin adayını mağlup etmesi halinde ABD tarihine seçilmiş ilk Müslüman senatör olarak adını yazdıracak.

Bu nedenle Michigan'daki seçim yalnızca eyalet düzeyindeki bir yarış olmanın ötesine geçerek, Amerikan siyasetinin geleceği açısından da yakından takip edilen kritik mücadelelerden biri haline geldi.