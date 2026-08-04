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İsrail'in Gazze saldırısında öldürülen 112 Filistinli yıllar sonra toprağa verildi: Aralarında 40 çocuk ve 38 kadın vardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'in Gazze saldırısında öldürülen 112 Filistinli yıllar sonra toprağa verildi: Aralarında 40 çocuk ve 38 kadın vardı

İsrail işgal güçlerinin Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinli, naaşlarının yıllar sonra enkaz altından çıkarılmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Filistin bayraklarına sarılan naaşlar, cenaze töreni öncesinde yıkılmış binaların arasında yan yana dizildi. Hayatını kaybedenler arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engellinin bulunduğu açıklanırken, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ise hâlâ ulaşılamadı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İsrail işgal güçlerinin 2023 yılında Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinlinin naaşı, uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra yürütülen çalışmalar sonucunda çıkarıldı.

GAZZE'DE 112 KİŞİLİK CENAZE TÖRENİ: AYNI AİLEDEN NAAŞLARA ULAŞILDI

Aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 112 Filistinli için salı günü Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

Yıllar sonra enkaz altından çıkarılabilen naaşlar, İsrail saldırılarında büyük bölümü yıkılan Gazze kentindeki binaların arasında bulunan açık alanda yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerine çiçekler bıraktı.

Gazze Şeridi (Arşiv)Gazze Şeridi (Arşiv)

ATEŞKESTEN BİR GÜN ÖNCE HEDEF ALINDI

Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölge, İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarının en yoğun olduğu dönemde hedef alındı.

İsrail işgal güçleri, 24 Kasım 2023'te başlayan geçici ateşkesten bir gün önce, 23 Kasım'da Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde ailelere ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çok sayıda kişi yıkılan binaların enkazı altında kaldı.

Gazze'deki yoğun bombardıman, güvenlik koşulları, yıkımın büyüklüğü ve arama kurtarma ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki çok sayıda kişiye uzun süre ulaşılamadı.

Aradan geçen yıllara rağmen saldırıda hayatını kaybedenlerin bir bölümünün naaşı enkaz altında kalmaya devam etti.

Gazze Şeridi (Arşiv)Gazze Şeridi (Arşiv)

136 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışması başlatarak yıkılan yapıların altında kalan Filistinlilerin naaşlarına ulaşmaya çalıştı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre çalışmalar yaklaşık iki hafta sürdü.

Toplam 136 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler, enkaz altından 112 Filistinlinin naaşını ve kalıntılarını çıkardı.

40 ÇOCUK, 38 KADIN VE 7 ENGELLİ

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre enkazdan çıkarılan 112 Filistinlinin 40'ı çocuktu.

Hayatını kaybedenler arasında ayrıca 38 kadın ve 7 engelli bulunuyordu.

Naaşların yıllar sonra çıkarılabilmesi, Gazze'de bombardımanların ardından yaşanan insani dramın etkilerinin yıllar boyunca sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Gazze Şeridi (Arşiv)Gazze Şeridi (Arşiv)

NAAŞLAR YIKILAN BİNALARIN ARASINA DİZİLDİ

Enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için düzenlenen cenaze töreninde, naaşlar Gazze kentinde yıkılmış binaların arasında bulunan açık alana yan yana yerleştirildi.

Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerine yakınları tarafından çiçekler bırakıldı.

Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin üyeleri, saldırıda kaybettikleri yakınlarını yıllar sonra son yolculuklarına uğurladı. Cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

157 KİŞİDEN HÂLÂ HABER YOK

Bölgedeki arama çalışmaları sonucunda 112 kişinin naaşına ulaşılmış olsa da Sabra Mahallesi'ndeki saldırının ardından kaybolan herkes bulunabilmiş değil.

Gazze Şeridi (Arşiv)Gazze Şeridi (Arşiv)

Sivil Savunma ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına hâlâ ulaşılamadığını açıkladı.

Ebu Dan, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize de rastlanmadığını belirtti.

YILLAR SONRA GELEN VEDA

Sabra Mahallesi'nde yaşanan saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinli aileler için yıllar süren bekleyiş, 112 kişinin cenaze töreniyle sona erdi.

Enkaz altında kalan yakınlarının naaşlarına ulaşmayı bekleyen aileler, Filistin bayraklarına sarılı cenazeleri çiçeklerle uğurladı.

Gazze'nin yıkılmış binaları arasında yan yana dizilen 112 naaş, İsrail saldırılarının siviller üzerinde bıraktığı ağır yıkımı ve yıllardır süren kayıplara ulaşma mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinli toprağa verilirken, enkaz altında kaybolduğu belirtilen 157 kişinin yakınlarının bekleyişi ise sürüyor.

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