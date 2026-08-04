İsrail'in Gazze saldırısında öldürülen 112 Filistinli yıllar sonra toprağa verildi: Aralarında 40 çocuk ve 38 kadın vardı
İsrail işgal güçlerinin Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinli, naaşlarının yıllar sonra enkaz altından çıkarılmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Filistin bayraklarına sarılan naaşlar, cenaze töreni öncesinde yıkılmış binaların arasında yan yana dizildi. Hayatını kaybedenler arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engellinin bulunduğu açıklanırken, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ise hâlâ ulaşılamadı.
Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
İsrail işgal güçlerinin 2023 yılında Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinlinin naaşı, uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra yürütülen çalışmalar sonucunda çıkarıldı.
Aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 112 Filistinli için salı günü Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
Yıllar sonra enkaz altından çıkarılabilen naaşlar, İsrail saldırılarında büyük bölümü yıkılan Gazze kentindeki binaların arasında bulunan açık alanda yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerine çiçekler bıraktı.
ATEŞKESTEN BİR GÜN ÖNCE HEDEF ALINDI
Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölge, İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarının en yoğun olduğu dönemde hedef alındı.
İsrail işgal güçleri, 24 Kasım 2023'te başlayan geçici ateşkesten bir gün önce, 23 Kasım'da Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde ailelere ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesine saldırı düzenledi.
Saldırının ardından çok sayıda kişi yıkılan binaların enkazı altında kaldı.
Gazze'deki yoğun bombardıman, güvenlik koşulları, yıkımın büyüklüğü ve arama kurtarma ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki çok sayıda kişiye uzun süre ulaşılamadı.
Aradan geçen yıllara rağmen saldırıda hayatını kaybedenlerin bir bölümünün naaşı enkaz altında kalmaya devam etti.
136 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışması başlatarak yıkılan yapıların altında kalan Filistinlilerin naaşlarına ulaşmaya çalıştı.
Sivil Savunma Müdürlüğünün 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre çalışmalar yaklaşık iki hafta sürdü.
Toplam 136 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler, enkaz altından 112 Filistinlinin naaşını ve kalıntılarını çıkardı.
40 ÇOCUK, 38 KADIN VE 7 ENGELLİ
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre enkazdan çıkarılan 112 Filistinlinin 40'ı çocuktu.
Hayatını kaybedenler arasında ayrıca 38 kadın ve 7 engelli bulunuyordu.
Naaşların yıllar sonra çıkarılabilmesi, Gazze'de bombardımanların ardından yaşanan insani dramın etkilerinin yıllar boyunca sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.