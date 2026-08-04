Bölgedeki arama çalışmaları sonucunda 112 kişinin naaşına ulaşılmış olsa da Sabra Mahallesi'ndeki saldırının ardından kaybolan herkes bulunabilmiş değil.

Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin üyeleri, saldırıda kaybettikleri yakınlarını yıllar sonra son yolculuklarına uğurladı. Cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Gazze Şeridi (Arşiv)

Sivil Savunma ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına hâlâ ulaşılamadığını açıkladı.

Ebu Dan, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize de rastlanmadığını belirtti.

YILLAR SONRA GELEN VEDA

Sabra Mahallesi'nde yaşanan saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinli aileler için yıllar süren bekleyiş, 112 kişinin cenaze töreniyle sona erdi.

Enkaz altında kalan yakınlarının naaşlarına ulaşmayı bekleyen aileler, Filistin bayraklarına sarılı cenazeleri çiçeklerle uğurladı.

Gazze'nin yıkılmış binaları arasında yan yana dizilen 112 naaş, İsrail saldırılarının siviller üzerinde bıraktığı ağır yıkımı ve yıllardır süren kayıplara ulaşma mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinden 112 Filistinli toprağa verilirken, enkaz altında kaybolduğu belirtilen 157 kişinin yakınlarının bekleyişi ise sürüyor.