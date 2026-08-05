İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi
İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüntülendi. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hukuki inceleme tamamlanıncaya kadar durdururken, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bölgeden açıklamalarda bulundu.
Soykırımcı İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüntülendi. Görüntüler, Kudüs Bölge Mahkemesinin planı daha fazla hukuki inceleme yapılıncaya kadar durdurma kararının ardından kamuoyuna yansıdı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesini öngören hükümet planına ilişkin mahkeme kararı sonrası aşırı sağcı Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hapishane çevresinde incelemelerde bulundu.
HENDEKLER GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hapishane çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüldü.
Katil Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, yaptığı açıklamada hayvanların refahını gözettiklerini öne sürerek, "Bu hapishanenin dışındaki timsahların koşullarının, içerideki teröristlerinkinden çok daha iyi olacağını söylemeliyim." ifadelerini kullandı.
BEN-GVIR'DEN MAHKEME KARARINA TEPKİ
Katil Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise timsahların planlanan alana yerleştirilmesi gerektiğini savunarak, mahkemenin projeyi durdurma kararını eleştirdi.
Ben-Gvir, "İşte tam burada, bu noktada timsahlar olmalı. Mahkeme karar çıkartarak yaptığımız işlere yine çomak sokuyor ve onları bu kadar korkutmamız gerçekten inanılmaz." dedi.