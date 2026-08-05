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İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüntülendi. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hukuki inceleme tamamlanıncaya kadar durdururken, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bölgeden açıklamalarda bulundu.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 1

Soykırımcı İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüntülendi. Görüntüler, Kudüs Bölge Mahkemesinin planı daha fazla hukuki inceleme yapılıncaya kadar durdurma kararının ardından kamuoyuna yansıdı.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 2

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesini öngören hükümet planına ilişkin mahkeme kararı sonrası aşırı sağcı Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hapishane çevresinde incelemelerde bulundu.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 3

HENDEKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hapishane çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüldü.

Katil Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, yaptığı açıklamada hayvanların refahını gözettiklerini öne sürerek, "Bu hapishanenin dışındaki timsahların koşullarının, içerideki teröristlerinkinden çok daha iyi olacağını söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 4

BEN-GVIR'DEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Katil Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise timsahların planlanan alana yerleştirilmesi gerektiğini savunarak, mahkemenin projeyi durdurma kararını eleştirdi.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 5

Ben-Gvir, "İşte tam burada, bu noktada timsahlar olmalı. Mahkeme karar çıkartarak yaptığımız işlere yine çomak sokuyor ve onları bu kadar korkutmamız gerçekten inanılmaz." dedi.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 6

Açıklamasında, "İnşallah timsahlar gelecek. Mahkemede mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, terör eylemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 7

MAHKEME PLANI DURDURMUŞTU

Kaynak metne göre Kudüs Bölge Mahkemesi, 3 Ağustos 2026'da Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik hükümet planını, hayvan hakları gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılıncaya kadar durdurdu.

Kararın, "Let the Animals Live" adlı hayvan hakları kuruluşunun yaptığı acil başvurunun ardından verildiği belirtildi.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 8

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek arttı.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirme planı için hendeklerin kazıldığı görüntülendi 9

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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