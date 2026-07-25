Barışın adresi yine İstanbul! Putin'e "İstanbul Formülü 2.0" önerisi

Rusya'nın Omsk kentinde düzenlenen kritik zirvede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna savaşını masaya yatırdı. Tokayev, çatışmaların dondurulması ve barış müzakerelerinin Türkiye öncülüğündeki "İstanbul Formülü 2.0" çerçevesinde yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, kalıcı çözüm için bir kez daha İstanbul'u işaret etti. Bölgesel barış açısından kritik önem taşıyan görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

Tokayev, Rusya'nın Omsk şehrinde Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ukrayna meselesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin "çok sayıda sinyal" aldığını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Omsk'ta bir araya geldi. (Fotoğraf: İHA) Tokayev, bu hususta Putin'i daha önce bilgilendirdiğini anımsatarak, "Biliyorsunuz, bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu (Ukrayna meselesi), devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor." dedi. Ukrayna halkına, onun kültürüne ve diline her zaman saygıyla yaklaştıklarını anlatan Tokayev, "Bu çatışmanın mahiyetinin, bizim de aralarında bulunduğumuz birçok kişi için tam olarak anlaşılır olmadığını düşünüyoruz. Örneğin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında donmuş bir çatışma da dahil olmak üzere bir çatışma yaşandığında bu çatışmanın özü ve kökeni bizim için tamamen açıktı, tarihin derinliklerine uzanıyordu. Fakat buradaki (Ukrayna'daki) durumu anlamak çok zor." ifadelerini kullandı.