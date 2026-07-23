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Reuters: ABD istihbaratı, İran'ın CIA tesislerine yönelik saldırılarında Rusya'nın hedefleme desteği verip vermediğini araştırıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Reuters: ABD istihbaratı, İran'ın CIA tesislerine yönelik saldırılarında Rusya'nın hedefleme desteği verip vermediğini araştırıyor

İran'ın Körfez bölgesindeki CIA tesislerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından ABD istihbaratı, Rusya'nın İran'a hedefleme bilgisi veya gelişmiş İHA teknolojisi sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, ABD'li istihbarat analistleri henüz Rusya'nın saldırılardaki rolüne ilişkin kesin bir sonuca ulaşmış değil. Ancak saldırıların yüksek isabet oranı ve etkili şekilde gerçekleştirilmiş olması ile Moskova'nın uzun süredir İran'a sağladığı teknik destek, Rusya ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Reuters ekran görüntüsüReuters ekran görüntüsü

CIA TESİSLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMANIN AYRINTILARI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ın daha önce aktardığı üzere, Rusya'nın İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarında çeşitli teknik destek ve hedefleme yardımı sağladığı biliniyordu. Ancak CIA tesislerine yönelik saldırılarda olası Rus desteğine ilişkin yürütülen istihbarat soruşturması ilk kez gündeme geldi.

Reuters ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının daha önce bildirdiği saldırılarda, Mart ayında en az iki CIA tesisi hedef alındı. Bu tesislerden biri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği içerisinde bulunan CIA istasyonu, diğeri ise Irak'ın doğusundaki bir CIA tesisi olarak gösterildi.

Kuveyt ABD askeri tesisi (Arşiv)Kuveyt ABD askeri tesisi (Arşiv)

Kaynaklar, başka CIA noktalarının da hedef alındığını öne sürerken, güvenlik gerekçesiyle bunların yerleri ve sayıları hakkında ayrıntı paylaşmadı.

"RUSYA HEDEF BELİRLENMESİNDE ROL OYNAMIŞ OLABİLİR"

Batılı bir istihbarat kurumunun hazırladığı ve bölgedeki bir yetkilinin erişim sağladığı iç yazışmada, Rusya'nın bölgedeki CIA tesislerinin hedef alınmasında rol oynamış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Körfez'de görev yapan ve istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi iki Batılı yetkili ise analistlerin, Suudi Arabistan'daki saldırıda Rusya tarafından geliştirilen sistemlerle güçlendirilmiş İran yapımı Şahed İHA'larının kullanıldığına inandığını aktardı. Yetkililere göre saldırıda kullanılan ilk İHA, büyükelçilik binasının dış cephesinde zayıf bir noktada gedik açtı. İkinci İHA ise bu açıklıktan içeri girerek infilak etti.

Körfez'deki ABD üslerine İran saldırısı, Umman (Arşiv)Körfez'deki ABD üslerine İran saldırısı, Umman (Arşiv)

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

KOMETA-M SİSTEMİ İDDİASI

Kaynaklardan biri, Rusya'nın İran'ın Şahed-136 tipi kamikaze İHA'larının hassasiyetini artırmak amacıyla Kometa-M uydu navigasyon sistemi sağladığını öne sürdü. Uzmanlara göre Kometa-M, İran'ın kullandığı mevcut sistemlere kıyasla çok daha hassas hedefleme yapabiliyor ve elektronik karıştırmaya karşı daha dayanıklı.

The Wall Street Journal, mart ayında Rusya'nın Kometa-M sistemini İran'a sağladığını yazmış, Kremlin ise haberi "sahte haber" olarak nitelendirerek reddetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (TASS)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (TASS)

ABD İSTİHBARATI HEDEFLEME VERİLERİNİ İNCELİYOR

Reuters'a konuşan kaynaklara göre ABD istihbaratı, İran'ın Riyad'daki saldırıda Rusya tarafından sağlanan hedefleme verilerini kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Bununla birlikte bazı analistler, İran'ın doğrudan CIA istasyonunu değil ABD Büyükelçiliği'ni hedef almış olabileceği, CIA tesisinin vurulmasının ise tesadüf olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Ancak istihbarat kaynakları, ABD'nin en hassas tesislerine yönelik bu seviyede hedefleme istihbaratı sağlayabilecek kapasiteye ve motivasyona sahip ülkelerin sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

ESKİ CIA YETKİLİSİ: ŞAŞIRTICI OLMAZ

Eski CIA istasyon şefi ve gizli operasyon görevlisi Daniel Hoffman, Rusya'nın İran'a CIA tesislerini hedef alma konusunda destek vermesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Hoffman, "Rusya ve İran'ın ortak hedefi, kendi etki alanları olarak gördükleri bölgelerde ABD'nin nüfuzunu azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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