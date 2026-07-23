İran'ın Körfez bölgesindeki CIA tesislerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından ABD istihbaratı, Rusya'nın İran'a hedefleme bilgisi veya gelişmiş İHA teknolojisi sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, ABD'li istihbarat analistleri henüz Rusya'nın saldırılardaki rolüne ilişkin kesin bir sonuca ulaşmış değil. Ancak saldırıların yüksek isabet oranı ve etkili şekilde gerçekleştirilmiş olması ile Moskova'nın uzun süredir İran'a sağladığı teknik destek, Rusya ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Reuters ekran görüntüsü CIA TESİSLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMANIN AYRINTILARI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI Reuters'ın daha önce aktardığı üzere, Rusya'nın İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarında çeşitli teknik destek ve hedefleme yardımı sağladığı biliniyordu. Ancak CIA tesislerine yönelik saldırılarda olası Rus desteğine ilişkin yürütülen istihbarat soruşturması ilk kez gündeme geldi. Reuters ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının daha önce bildirdiği saldırılarda, Mart ayında en az iki CIA tesisi hedef alındı. Bu tesislerden biri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği içerisinde bulunan CIA istasyonu, diğeri ise Irak'ın doğusundaki bir CIA tesisi olarak gösterildi.