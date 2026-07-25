Sosyal medya üzerinden örgütlenen Cockroach Janta Party (CJP) öncülüğünde bu hafta başkent Yeni Delhi ve ülkenin farklı bölgelerinde binlerce genç sokaklara çıktı.

Ülkede gençlerin geleceğini doğrudan etkileyebilecek sınavlarda yaşandığı belirtilen bir dizi usulsüzlük, büyük tepkiye neden olmuştu.

Pradhan ise üçüncü tur görüşmeler gerçekleştirilmeden önce istifasını duyurdu.

Hükümet, pazartesi ve cuma günleri CJP liderleriyle iki tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak ilk görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamadı ve gençlerin öncülüğündeki hareket taleplerinden geri adım atmadı.

Gösteriler ağırlıklı olarak Yeni Delhi'nin merkezindeki Jantar Mantar gösteri alanında düzenleniyordu.

Pradhan'ın istifasının ardından CJP, hükümetle yapılan yeni görüşmeler sonucunda bütün taleplerinin kabul edildiğini belirterek protestoları sona erdirme kararı aldığını açıkladı.

"Son 10 gündür yaşananları görmek beni üzüyor. Bu benim için kişisel bir prestij meselesi değil." ifadelerini kullanan Pradhan, Hintçe kaleme aldığı mektubunda, "İstifa mektubumu Başbakana gönderdim." dedi.

Göstericiler, eğitim sisteminde kapsamlı değişiklik yapılmasını ve Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifasını talep etti.

AA

"HİNDİSTAN'IN GERÇEK GÜCÜ GENÇLERDİR"

Pradhan, istifa açıklamasında ülkenin gençlerine de mesaj verdi.

"Hindistan'ın gençlik gücü bu ülkenin gerçek gücüdür. Ülkemizin gençlerinin bir belirsizlik kısır döngüsüne hapsolmasına izin vermemekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR İSTİFAYI SEVİNÇLE KARŞILADI: BAŞARDIK

Pradhan'ın istifa haberinin gösteri alanına ulaşmasının ardından protestocular büyük sevinç yaşadı.

CJP'nin kurucusu Abhijeet Dipke, yüzlerce göstericinin alkışları arasında, "Başardık." dedi.

Pradhan'ın açıklamasının ardından cumartesi günü CJP liderleriyle üçüncü kez bir araya gelen üst düzey hükümet yetkilisi JP Nadda da protestocuların taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Nadda, "Taleplerini kabul ettik." açıklamasını yaptı.

PROTESTOLAR EĞİTİM SİSTEMİNİ AŞTI

Gençlerin başlattığı hareket zamanla yalnızca sınavlardaki usulsüzlük iddiaları ve eğitim sistemiyle sınırlı kalmadı.

Protestolarda işsizlik, gençlerin karşı karşıya olduğu fırsat eksikliği ve Başbakan Narendra Modi'nin yönetim tarzına yönelik eleştiriler de gündeme geldi.

Muhalif çevrelerin giderek daha "otoriter" olarak nitelendirdiği Modi yönetimine yönelik tepkilerin de gösterilere yansıdığı belirtildi.

Protestolar, Hindu milliyetçisi Modi'nin 2024'te yeniden seçilmesinden bu yana hükümetinin karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okumalardan biri haline geldi.

PROTESTOCULARIN DİĞER TALEPLERİ DE KABUL EDİLDİ

CJP Sözcüsü Ashutosh Ranka'nın açıklamasına göre protestocular, sınavlardaki usulsüzlüklerden etkilenen kişilere tazminat ödenmesini de talep ediyordu.

Gösteriler nedeniyle protestocular hakkında açılan davaların geri çekilmesi de hareketin talepleri arasında yer alıyordu.

CJP, Pradhan'ın istifasının ardından hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda taleplerinin tamamının kabul edildiğini açıkladı.

RAHUL GANDHİ'DEN MODİ'YE "ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISI

Hindistan'ın ana muhalefet liderlerinden Rahul Gandhi de protestoculara destek verdi.

Pradhan'ın istifasını "çok büyük bir adım" olarak değerlendiren Gandhi, Başbakan Narendra Modi'ye öğrencilerden özür dileme çağrısında bulundu.

Gandhi, Modi'nin öğrencilere ve Hindistan'ın gelecek nesillerine saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Öğrencilere yönelik şiddetten sorumlu olanlar hakkında işlem yapılmalı." dedi.

"GENÇLERİN YAPTIĞI TAKDİRE DEĞERDİ"

Cumartesi günü gösteri alanına ilk kez gelen 27 yaşındaki Sunil de AFP'ye yaptığı açıklamada, protestoların atmosferini yerinde görmek istediğini söyledi.

Bakanın istifasının ardından gösteri alanındaki atmosferi "gerçekten heyecan verici" olarak nitelendiren Sunil, "Gençlerin yaptığı şey takdire değerdi." ifadelerini kullandı.