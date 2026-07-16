Ukrayna'da diplomasi trafiği! Barış için tek adres yine Türkiye | A Haber Kiev'de
Savaşın izlerini taşıyan Kiev'de hayat normale dönmeye çalışırken Rusya'nın füze saldırıları sürüyor. Bakan Hakan Fidan'ın Zelenski ile gerçekleştirdiği kritik görüşmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisi, barış umutlarını yeniden canlandırdı. Ukrayna tarafı ise liderler zirvesi için adres olarak Türkiye'yi işaret etti.
Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'deki kritik temasları, Türkiye'nin barış masasındaki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, savaşın gölgesindeki Kiev'den son durumu ve diplomatik kulislerde konuşulan kritik başlıkları aktardı.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE DEĞİŞEN KİEV
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Savaşın ilk üç ayında Niyazi Kurt ile birlikte bölgedeydik. O dönemde caddelerde barikatlar, siperler ve kum torbaları vardı; şimdi onlardan eser kalmamış. Ukraynalılar artık savaşla birlikte yaşamaya alışmış durumdalar" ifadelerini kullandı. Kentteki demografik değişime dikkat çeken Kavasoğlu, "Savaştan önce 3 milyon olan nüfus, Kiev'in diğer bölgelere göre daha korunaklı olması sebebiyle 3.6 milyona ulaşmış durumda. Sokaklarda insanlar rahatça gezebiliyor ancak gece 00:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor" sözleriyle sahadaki son durumu paylaştı.
RUSYA'DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI
Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüren Kavasoğlu, "Dün gece Rusya tarafından Ukrayna'ya 10 balistik füze atıldı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde gerçekleşen bu saldırıdan bu yana başkent Kiev'de henüz yeni bir siren sesi duyulmadı" dedi.
BAKAN FİDAN'IN ZIRHLI VAGONLA TARİHİ YOLCULUĞU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarına değinen Kavasoğlu, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki gazetecilerle birlikte 11 saat süren zorlu ve yoğun güvenlik önlemleri altındaki bir zırhlı vagon yolculuğuyla buraya ulaştık. Bakan Fidan, mevkidaşı Andrii Sybiha ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Ardından Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Refat Çubarov ile görüşecek" şeklinde konuştu.
BARIŞ MASASI İÇİN TEK ADRES: TÜRKİYE
Türkiye'nin arabuluculuk rolünün altını çizen Emine Kavasoğlu, "Ukrayna tarafı, bir barış görüşmesi istediklerini ve bu görüşmenin artık liderler düzeyinde, yani Zelenski ve Putin arasında Türkiye'de gerçekleşmesi gerektiğini defaatle vurguluyor. Türkiye'nin her iki ülkeyle de diyaloğunu sürdüren objektif duruşu, küresel bir oyuncu olarak takdir topluyor" ifadelerini kullandı.
KIRIM TATARLARININ TALEBİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Sürecin önündeki engellere de değinen Kavasoğlu, "Ukrayna toprak bütünlüğünden taviz vermek istemiyor, Rusya ise elindeki topraklardan vazgeçmiyor; bu noktada bir tıkanıklık yaşanıyor. Ayrıca Kırım Tatar liderler, olası bir barış masasında kendilerinin de ayrı bir taraf olarak temsil edilme haklarının bulunmasını istiyorlar" sözleriyle diplomatik kulislerdeki son talepleri aktardı. Kavasoğlu, "Türkiye'nin diplomasi koşusu, tarafları bir araya getirmek adına yoğun bir şekilde devam ediyor" diyerek haberini tamamladı.