Ukrayna'da diplomasi trafiği! Barış için tek adres yine Türkiye | A Haber Kiev'de

SAVAŞIN GÖLGESİNDE DEĞİŞEN KİEV A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Savaşın ilk üç ayında Niyazi Kurt ile birlikte bölgedeydik. O dönemde caddelerde barikatlar, siperler ve kum torbaları vardı; şimdi onlardan eser kalmamış. Ukraynalılar artık savaşla birlikte yaşamaya alışmış durumdalar" ifadelerini kullandı. Kentteki demografik değişime dikkat çeken Kavasoğlu, "Savaştan önce 3 milyon olan nüfus, Kiev'in diğer bölgelere göre daha korunaklı olması sebebiyle 3.6 milyona ulaşmış durumda. Sokaklarda insanlar rahatça gezebiliyor ancak gece 00:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor" sözleriyle sahadaki son durumu paylaştı.

Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'deki kritik temasları, Türkiye'nin barış masasındaki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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RUSYA'DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüren Kavasoğlu, "Dün gece Rusya tarafından Ukrayna'ya 10 balistik füze atıldı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde gerçekleşen bu saldırıdan bu yana başkent Kiev'de henüz yeni bir siren sesi duyulmadı" dedi.

BAKAN FİDAN'IN ZIRHLI VAGONLA TARİHİ YOLCULUĞU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarına değinen Kavasoğlu, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki gazetecilerle birlikte 11 saat süren zorlu ve yoğun güvenlik önlemleri altındaki bir zırhlı vagon yolculuğuyla buraya ulaştık. Bakan Fidan, mevkidaşı Andrii Sybiha ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Ardından Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Refat Çubarov ile görüşecek" şeklinde konuştu.