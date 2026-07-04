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ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin, Polonya'yı Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'nun kararlılığını test etmeyi amaçlayan bir provokasyon hazırlığında olabileceği yönünde uyardığı öne sürüldü. The Telegraph'ın, Polonya merkezli Onet'e dayandırdığı habere göre, olası senaryolar arasında kritik altyapıya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları, füze atışları ve Polonya sınırına sınırlı askeri girişimler yer alıyor. Haberde, böyle bir gelişmenin NATO'yu son yılların en kritik güvenlik sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakabileceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 1

Habere göre ABD yönetimi son dönemde Polonya makamlarına Rusya'nın olası planlarına ilişkin birden fazla istihbarat uyarısı iletti.

The Telegraph, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un Rusya'nın NATO'nun doğu kanadında tansiyonu yükseltebilecek adımlar atabileceği yönünde Varşova'yı bilgilendirdiğini yazdı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 2

İddiaya göre bu girişimlerin temel amacı, Batılı ülkeler arasında görüş ayrılıklarını derinleştirmek ve Ukrayna'ya verilen askeri desteğin sorgulanmasını sağlamak.

Haberde, söz konusu planların birkaç ay içinde hayata geçirilebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

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ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 3

EN DİKKAT ÇEKEN SENARYO: KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI

The Telegraph'ın aktardığı güvenlik kaynaklarına göre değerlendirilen senaryolar arasında Polonya'daki enerji santralleri, elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapı tesislerinin İHA veya füzelerle hedef alınması bulunuyor.

Bir diğer ihtimal ise Polonya hava savunma sistemlerini harekete geçirmek amacıyla sahte hava saldırılarının düzenlenmesi.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 4

Haberde ayrıca elektronik karıştırma yöntemleri, yanıltıcı radar sinyalleri ve aldatıcı insansız hava araçlarının da olası senaryolar arasında yer aldığı belirtildi.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 5

SINIR İHLALİ İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Haberde yer alan değerlendirmelere göre en dikkat çeken ihtimallerden biri de Rus veya Belarus askerlerinin Polonya sınırını sınırlı ölçekte geçmesi.

The Telegraph, bunun Kaliningrad ya da Belarus üzerinden gerçekleştirilebileceğini yazdı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 6

Haberde, böyle bir olayın daha sonra GPS arızası, yanlış rota veya teknik bir kurtarma operasyonu gibi gerekçelerle açıklanabileceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.

Bazı kaynaklar ise bu tür bir gelişmenin "hibrit saldırı" niteliğinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 7

NATO'NUN EN BÜYÜK SINAVLARINDAN BİRİ OLABİLİR

The Telegraph'a konuşan Avrupalı güvenlik kaynakları, olası bir provokasyonun NATO açısından son yılların en önemli güvenlik testlerinden biri olabileceğini belirtti.

Haberde, böyle bir olayın yaşanması halinde Polonya'nın NATO Antlaşması'nın ortak savunmayı düzenleyen 5. maddesini gündeme getirebileceği, bunun da ittifak içinde önemli diplomatik ve askeri tartışmalara yol açabileceği ifade edildi.

İddiaya göre Moskova'nın hedeflerinden biri de NATO üyelerinin ortak hareket etme kapasitesini sınamak olabilir.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 8

KALİNİNGRAD YENİDEN GÜNDEMDE

Haberde dikkat çekilen bir diğer unsur ise Kaliningrad oldu.

Polonya'nın kuzeyinde yer alan Rus toprağı Kaliningrad'ın olası gelişmelerde önemli rol oynayabileceği belirtilirken, bazı Batılı güvenlik kaynaklarının NATO'nun olası karşılık seçenekleri arasında bu bölgeyi değerlendirdiği aktarıldı.

The Telegraph ayrıca Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Holger Neumann'ın daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Almanya'nın gerektiğinde Polonya dahil NATO topraklarının "her bir karışını" savunacağını söylediğini aktardı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 9

UKRAYNA'DAKİ ASKERİ OPERASYONUN ETKİSİ SÜRÜYOR

Haberde, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle askeri kapasitesinin önemli bölümünü bu cephede kullandığı, bu nedenle geniş kapsamlı bir NATO çatışmasından ziyade sınırlı ve kontrollü senaryoların daha olası görüldüğü değerlendirmesine yer verildi.

The Telegraph, bu nedenle kritik altyapıya yönelik saldırılar, sınır ihlalleri veya hibrit yöntemlerin daha gerçekçi ihtimaller olarak değerlendirildiğini yazdı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 10

AVRUPA'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

The Telegraph'ın analizinde, Avrupa'nın son yıllarda Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen hibrit tehditlere karşı ortak savunma mekanizmalarını güçlendirmeye çalıştığı ancak birçok uzmana göre bunun henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı ifade edildi.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 11

Haberde ayrıca Avrupa'nın uzun süredir planlanan hava savunma ve insansız hava aracı ağı projelerinin tam kapasiteyle ancak 2030'lu yıllarda devreye girmesinin beklendiği belirtilirken, olası güvenlik risklerinin ise çok daha erken ortaya çıkabileceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek? 12

Haberde yer alan iddialara ilişkin Rusya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu değerlendirmeler, The Telegraph'ın Polonyalı ve Avrupalı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haber ve analizlere dayanıyor.

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