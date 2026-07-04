ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek?

Haberde, böyle bir olayın daha sonra GPS arızası, yanlış rota veya teknik bir kurtarma operasyonu gibi gerekçelerle açıklanabileceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.

Bazı kaynaklar ise bu tür bir gelişmenin "hibrit saldırı" niteliğinde değerlendirilebileceğini ifade etti.