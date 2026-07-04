ABD'den Avrupa'ya dikkat çeken Rusya uyarısı: Yakında saldırıya mı geçecek?
ABD'nin, Polonya'yı Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO'nun kararlılığını test etmeyi amaçlayan bir provokasyon hazırlığında olabileceği yönünde uyardığı öne sürüldü. The Telegraph'ın, Polonya merkezli Onet'e dayandırdığı habere göre, olası senaryolar arasında kritik altyapıya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları, füze atışları ve Polonya sınırına sınırlı askeri girişimler yer alıyor. Haberde, böyle bir gelişmenin NATO'yu son yılların en kritik güvenlik sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Habere göre ABD yönetimi son dönemde Polonya makamlarına Rusya'nın olası planlarına ilişkin birden fazla istihbarat uyarısı iletti.
The Telegraph, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un Rusya'nın NATO'nun doğu kanadında tansiyonu yükseltebilecek adımlar atabileceği yönünde Varşova'yı bilgilendirdiğini yazdı.
İddiaya göre bu girişimlerin temel amacı, Batılı ülkeler arasında görüş ayrılıklarını derinleştirmek ve Ukrayna'ya verilen askeri desteğin sorgulanmasını sağlamak.
Haberde, söz konusu planların birkaç ay içinde hayata geçirilebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.
EN DİKKAT ÇEKEN SENARYO: KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI
The Telegraph'ın aktardığı güvenlik kaynaklarına göre değerlendirilen senaryolar arasında Polonya'daki enerji santralleri, elektrik şebekeleri ve diğer kritik altyapı tesislerinin İHA veya füzelerle hedef alınması bulunuyor.
Bir diğer ihtimal ise Polonya hava savunma sistemlerini harekete geçirmek amacıyla sahte hava saldırılarının düzenlenmesi.
Haberde ayrıca elektronik karıştırma yöntemleri, yanıltıcı radar sinyalleri ve aldatıcı insansız hava araçlarının da olası senaryolar arasında yer aldığı belirtildi.
SINIR İHLALİ İHTİMALİ DE GÜNDEMDE
Haberde yer alan değerlendirmelere göre en dikkat çeken ihtimallerden biri de Rus veya Belarus askerlerinin Polonya sınırını sınırlı ölçekte geçmesi.
The Telegraph, bunun Kaliningrad ya da Belarus üzerinden gerçekleştirilebileceğini yazdı.