Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni strateji: Hükümet ve orduda değişikliğe gidilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hükümette değişiklik yapılacağını açıkladı. Zelenski, bakanlar kurulunun yeniden şekillendirileceğini, orduda da kadro değişikliklerine gidileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Yuliya Sviridenko ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Hükümette değişiklik yapılacağını açıklayan Zelenski, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini hızlandırmayı, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi ve Ukrayna ordusunu daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"UKRAYNA SİYASİ STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

"Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenski, ayrıca Avrupa ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi oluşturulması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesinin kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Ukrayna siyasi stratejisini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK KARARI

Zelenski, Ukrayna'nın AB ile entegrasyon süreci, komşu ülkelerle ilişkileri ve cephe hattında görev yapan Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, "Buna göre Ukrayna'da güncellenmiş siyasi stratejinin uygulanmasını garanti edecek kadro değişiklikleri de başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldıklarını ve hükümette değişiklik yapılmasına karar verdiklerini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekilleri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."

Zelenski, mesajında ayrıca Ukrayna ordusunda da bazı değişikliklerin yapılacağı bilgisini paylaştı.

SVİRİDENKO İÇİN WASHINGTON İDDİASI

Ukrayna Parlamentosu, Temmuz 2025'te eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı.

Öte yandan Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia edildi.