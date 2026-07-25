İsrail basınından Netanyahu'ya şok: Tarihin en kötü başbakanı

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Gazete, Netanyahu'nun yalnızca 7 Ekim 2023'te yaşanan gelişmeler nedeniyle değil, bu sürecin İsrail'e yüklediği ağır ekonomik ve güvenlik maliyetleri nedeniyle de ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak kayıtlara geçeceğini savundu.

"7 EKİM, NETANYAHU'NUN İMAJINI SİLDİ"

Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun siyasi yaşamı boyunca oluşturmaya çalıştığı güçlü lider imajının 7 Ekim 2023'te yaşanan olaylarla birlikte tamamen yıkıldığı belirtildi. Haberde, o gün yaşananların Netanyahu'nun sorumluluğunda gerçekleşen büyük bir yenilgi olduğu ifade edildi.

Gazete ayrıca İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik açısından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü süreci yaşadığını değerlendirdi.

EKONOMİK FATURA YILLARCA HİSSEDİLECEK

Haberde, Savunma Bakanlığının benzeri görülmemiş bütçesi, artan kamu borcu, vergi artışları ve kamu hizmetlerindeki kesintilerin uzun yıllar boyunca İsrail ekonomisi ve yaşam standartları üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı vurgulandı.

Haaretz, tüm bu gelişmelere işaret ederek, "Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak." değerlendirmesine yer verdi.

7 EKİM SONRASI SÜREÇ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, "Aksa Tufanı" adını taşıyan saldırılarda 1200 kişinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Aksa Tufanı'nın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 73 bin 317 kişi hayatını kaybetti, 173 bin 961 kişi yaralandı.