Savaşın kalbi Kiev’de ‘Demir Diplomasi’: Hakan Fidan’ın kritik temaslarını A Haber takip etti

Rusya-Ukrayna savaşında 4 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yıpratma savaşından kritik altyapıların hedef alındığı yeni bir aşamaya evrildi. Türkiye ise kalıcı barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Demir Diplomasi" kapsamında Polonya'dan zırhlı trenle Kiev'e giderek kritik temaslarda bulundu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt, 11 saat süren zorlu yolculuğu ve füze tehdidi altındaki Kiev sokaklarında savaşın nabzını yerinde takip etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'nın ardından Kiev'e gerçekleştirdiği kritik ziyaret, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt tarafından yerinde takip edildi. A Haber ekibi, füze tehdidi altındaki Kiev'den savaşın seyrine ilişkin gözlemlerini ve bölgedeki son durumu ekranlara taşıdı.

YIPRATMA DEĞİL, YOK ETME SAVAŞI

Savaşın geldiği korkunç boyutu yerinde gözlemleyen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Bir yandan art arda ateşlenen füzeler ve İHA saldırıları, diğer yandan savaşa rağmen yaşamaya çalışan Ukraynalılar. Savaş 5'inci yılına girerken artık bir yıpratma savaşı olmaktan çıktı; yok etme savaşına dönüştü. Barışın önündeki en büyük düğüm ise Donbas. Polonya ile Ukrayna arasında rayların üzerinde ilerleyen bir diplomasi treni, savaşın sona ermesi için umut taşıyor." sözleriyle bölgedeki gerilimi aktardı.

DEMİR DİPLOMASİ: ZIRHLI TRENLE 11 SAAT

Sınır hattındaki Przemyśl kentinden yola çıkan heyetin yolculuk detaylarını paylaşan Emine Kavasoğlu, "Ukrayna-Polonya sınırının hemen yanı başındaki Przemyśl kentindeyiz. Az sonra bu özel trene binecek ve demir diplomasisi kapsamında yola çıkacağız. Demir diplomasisi ne demek? Bu tren, Avrupalı liderler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya gitmenin en güvenli yollarından biri olan özel ve zırhlı bir tren. Biz de şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte yaklaşık 11 saat sürecek yolculuk için Kiev'e doğru hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trenin stratejik önemine dikkat çeken Kavasoğlu, "Dönemin ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya saatler süren yolculuklarını bu trenlerle gerçekleştirdi. Çoğu zaman bu kapalı kapılar ardında stratejiler belirlendi, anlaşmalar imzalandı. Bu tren, aslında diplomasinin en uzun bekleme odası." değerlendirmesinde bulundu.

POLONYA: LOJİSTİK ÜS VE SAVUNMA KALESİ

Savaşın Avrupa ayağındaki hareketliliği değerlendiren Emine Kavasoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa'da savunma harcamalarını en fazla artıran ülke Polonya oldu. Savaş öncesinde yüzde 2 olan savunma harcamalarını yüzde 3,5 seviyesine kadar yükseltti. Rusya'nın yoğun ve geniş çaplı saldırıları arttıkça Polonya sınırından F-16'lar havalanıyor. Polonya, Avrupa'dan Ukrayna'ya yapılan yardımların geçiş güzergâhı olması nedeniyle aynı zamanda önemli bir lojistik merkez konumunda." sözleriyle Polonya'nın kritik rolünü anlattı.

SİREN SESLERİ VE SAVAŞLA YAŞAMAYA ALIŞAN KİEV

Kiev'e ulaştıkları andaki dehşet tablosunu anlatan Emine Kavasoğlu, "Gece saatlerinde Kiev'e vardığımızda başkent siren sesleriyle yankılanıyordu. Rusya tarafından ateşlenen 10 balistik füze, Kiev'in çeşitli noktalarına isabet etti. İki kişi hayatını kaybetti." dedi.

Şehirdeki yaşam mücadelesini ise Kavasoğlu, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yıllar geçse de savaş sürüyor. Ukrayna halkı, savaşla yaşamaya alışmak zorunda bırakılıyor. Herhangi bir siren sesi duyulduğunda insanlar sığınaklara kaçıyor, bombardıman seslerinin altında ise hayata tutunmaya çalışıyor." ifadeleriyle aktardı.

BAĞIMSIZLIK MEYDANI ANIT MEYDANA DÖNÜŞTÜ

Şehrin sembol noktalarındaki değişime dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşından önce başkent Kiev'in nüfusu yaklaşık 3 milyondu. Savaşla birlikte bazı verilere göre bu sayı 3,6 milyona çıktı. Bunun nedeni, Kiev'in diğer bölgelere kıyasla daha güvenli görülmesi. Savaşın başında barikatlarla kapatılan Bağımsızlık Meydanı ise bugün savaşta hayatını kaybedenlerin anıldığı bir meydana dönüştü. Barikatların kaldırılmasının ardından, savaşta hayatını kaybeden askerler için meydanın hemen yanına bir anıt yapıldı." dedi.

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarını takip eden Emine Kavasoğlu, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev temaslarındaki ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Fidan, ilk olarak mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi. Ortak temenni ise savaşın sona ermesiydi." bilgisini paylaştı.

Bakanlıktaki drone sergisine değinen Kavasoğlu, "Dışişleri Bakanlığı binasında dikkat çeken bir bölüm daha vardı: Mini bir savunma sanayii sergisi. Bu sergi, savaşın artık toplar ve tüfeklerle değil, insansız hava araçlarıyla yürütüldüğünün en somut göstergelerinden biriydi." dedi.

Görüşme trafiğinin zirvesini ise Kavasoğlu, "Hakan Fidan, Sibiha ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını iletti." sözleriyle ifade etti.

Meydanda sergilenen Rus enkazlarına değinen Kavasoğlu, "Şubat 2022'den bu yana süren ve her iki taraftan da yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta ele geçirilen tanklar ve tahliye araçları, bugün bu meydanda sergileniyor." diyerek sözlerini noktaladı.