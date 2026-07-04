Türk kahramanlara Venezuela'dan devlet nişanı

Venezuela'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı ve AFAD ekipleri, Venezuela devleti tarafından "Venezuela Kahramanı" nişanıyla onurlandırıldı. Törende arama kurtarma köpeklerine de madalya takdim edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere özel bir teşekkür nişanı ve mektubu teslim edildi.

Rodriguez, Venezuela'da depremden en çok etkilenen La Guaira'da, yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira Limanı'nı ziyaret etti. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in de katıldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine, "Venezuela Kahramanı" nişanı verdi.

Fotoğraf (AA) Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı takdim etti. Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın Kahraman Köpeği nişanı verildi.