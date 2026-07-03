Fransa'da Saint-Denis Belediyesi Mervan Barguti'ye fahri vatandaşlık verdi

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko (EPA)



Bagayoko, Barguti'nin eşi Fedva Barguti, Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ve Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira'yı şehirlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, Barguti'nin bir halkın umudunu temsil ettiğini ve İsrail hapishanelerinde kötü muamele ve işkence gören Filistinli siyasi esirleri simgelediğini vurguladı.



Barguti'yi destekleyerek, Fransa'daki diğer yerel yönetimlere barışı teşvik edecek girişimleri artırmaları için güçlü bir mesaj verildiğini kaydeden Bagayoko, "Belediyeler, Fransız devletine İsrail'e silah satmayı ve Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını sürdürmeyi reddederek uluslararası hukuku savunması gerektiğini hatırlatabilir ve hatırlatmalı." ifadesini kullandı.