İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 90'a çıktı

İsrail işgal güçlerinin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 90'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verilere yer verildi.



Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 16 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.



Bunlardan 7 Filistinlinin yeni saldırılarda öldüğü aktarılırken, 9 kişinin ise enkaz altından çıkarıldıklarına işaret edildi.



Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1066 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 445 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 797 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.



İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 90'a, yaralı sayısının 173 bin 553'e yükseldiği ifade edildi.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.