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Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildi

Fransız hükümeti, haziranda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında, bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, basına yaptığı açıklamada, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

Bakan Rist, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Sağlık Bakanlığı, 24-28 Haziran'da önceki aylara kıyasla, sıcak hava dalgası bağlantılı fazladan 1000 civarında kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının gelecek haftadan itibaren etkili olması bekleniyor.

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