Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Avrupa genelinde binlerce okulun kapanmasına ve kırmızı alarm verilmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası dünyayı tehdit ederken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar geldi. Küresel iklim krizinin ulaştığı boyutu rakamlarla gözler önüne seren Gönençgil, iklim kaynaklı afetlerin can kaybı bilançosunun depremlerden daha ağır olduğunu belirterek Türkiye için de kritik uyarılarda bulundu.
Küresel iklim krizinin en acı tablosu Avrupa kıtasında yaşanıyor; kavurucu sıcak hava dalgası adeta hayatı felç etti. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den Belçika ve İtalya'ya kadar kıta genelinde kırmızı ve turuncu alarmlar peş peşe verilirken, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden meteorolojik bir kabus yaşanıyor.
Normal şartlarda serin ve yağışlı havasıyla bilinen kuzey ülkeleri bile sıcağa teslim olmuş durumda. Binlerce okulda eğitime ara verilirken, açık hava etkinlikleri, festivaller yasaklandı, ulaşım hatları kilitlendi.
FRANSA'DA 845 OKUL KAPATILDI!
Sıcak hava dalgasının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Fransa'da yetkililer radikal kararlar almak zorunda kaldı. Ülke genelinde sıcağın ölümcül boyutlara ulaşması nedeniyle tam 845 okulda eğitime ara verildi. Tehlikenin büyümesi üzerine 35 ayrı bölgede tüm müzik festivalleri ve açık hava etkinlikleri tamamen yasaklandı.
İSPANYA VE BASK BÖLGESİ'NDE KIRMIZI ALARM!
İspanya genelinde termometrelerin patlama noktasına gelmesiyle birlikte özellikle Bask bölgesinde "kırmızı alarm" durumuna geçildi. Sağlık Bakanlığı halka sokağa çıkmama çağrısı yaparken, sosyal hayat da durma noktasına geldi. Birçok kentte futbolseverlerin bir araya geldiği dev ekranlı açık hava taraftar alanları, güneş çarpması riskine karşı tamamen kapatıldı.