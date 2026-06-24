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Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

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Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Avrupa genelinde binlerce okulun kapanmasına ve kırmızı alarm verilmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası dünyayı tehdit ederken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar geldi. Küresel iklim krizinin ulaştığı boyutu rakamlarla gözler önüne seren Gönençgil, iklim kaynaklı afetlerin can kaybı bilançosunun depremlerden daha ağır olduğunu belirterek Türkiye için de kritik uyarılarda bulundu.

Küresel iklim krizinin en acı tablosu Avrupa kıtasında yaşanıyor; kavurucu sıcak hava dalgası adeta hayatı felç etti. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den Belçika ve İtalya'ya kadar kıta genelinde kırmızı ve turuncu alarmlar peş peşe verilirken, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden meteorolojik bir kabus yaşanıyor.

"EJDERHA SICAKLARI" TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Normal şartlarda serin ve yağışlı havasıyla bilinen kuzey ülkeleri bile sıcağa teslim olmuş durumda. Binlerce okulda eğitime ara verilirken, açık hava etkinlikleri, festivaller yasaklandı, ulaşım hatları kilitlendi.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 1

FRANSA'DA 845 OKUL KAPATILDI!

Sıcak hava dalgasının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Fransa'da yetkililer radikal kararlar almak zorunda kaldı. Ülke genelinde sıcağın ölümcül boyutlara ulaşması nedeniyle tam 845 okulda eğitime ara verildi. Tehlikenin büyümesi üzerine 35 ayrı bölgede tüm müzik festivalleri ve açık hava etkinlikleri tamamen yasaklandı.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 2

İSPANYA VE BASK BÖLGESİ'NDE KIRMIZI ALARM!

İspanya genelinde termometrelerin patlama noktasına gelmesiyle birlikte özellikle Bask bölgesinde "kırmızı alarm" durumuna geçildi. Sağlık Bakanlığı halka sokağa çıkmama çağrısı yaparken, sosyal hayat da durma noktasına geldi. Birçok kentte futbolseverlerin bir araya geldiği dev ekranlı açık hava taraftar alanları, güneş çarpması riskine karşı tamamen kapatıldı.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 3

İNGİLTERE VE BELÇİKA'DA TARİHİ ÖNLEMLER

Sıcak hava dalgasının ulaştığı kuzey hattında da durum farksız değil:

İngiltere'de Nadir Görülen Önlem: Genellikle kapalı ve yağmurlu havasıyla bilinen İngiltere'de, tarihte nadir görülen cinsten bir "kırmızı sıcaklık uyarısı" yayınlandı. Adadaki bazı stratejik şehirlerde okullar tatil edildi.

Belçika'da Ulaşım Felç Oldu: Normalde bol yağış alan ve coğrafi olarak oldukça kuzeyde yer alan Belçika'da ülke genelinde "turuncu alarm" ilan edildi. Aşırı sıcakların rayları olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı tren seferleri peş peşe iptal edilerek durduruldu.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 4

İTALYA'DA 12 ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM

Akdeniz'in kalbi İtalya'da da sıcaklıklar adeta kavuruyor. Hükümet, aralarında büyük merkezlerin de bulunduğu tam 12 şehir için "kırmızı alarm" verdi. Aşırı sıcaklar ve güneşin yakıcı etkisi nedeniyle, ülkenin dünyaca ünlü bazı turistik noktalarında sezonun erkenden kapatıldığı ve turizm faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

25 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Yapılan değerlendirmelerde, "Ejderha Sıcakları" olarak tanımlanan bu hava olayının bir haftalık süreçte 25 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açabileceği iddia edildi.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 5

A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI SÖZLER

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgaları hakkında A Haber'de ekranlara gelen ve Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında çarpıcı uyarılarda bulundu.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 6

70 BİN CAN KAYBI HATIRLATMASI

Dünyanın daha önce de benzer süreçlerden geçtiğini ancak risklerin artık daha yıkıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, "2003'te Avrupa'da Fransa ve İspanya merkezli kuvvetli sıcak hava dalgasında yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da Rusya'da 50 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Bunlar tekrarlanan hadiseler ancak artan nüfus ve diğer faktörlere bağlı olarak etkilenme ve riskler ciddi şekilde artıyor. Sadece hayat kayıpları değil, orman yangınları dahil pek çok konu risk altında." ifadelerini kullandı.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 7

TÜRKİYE'NİN BATISI VE GÜNEYİ MERCEK ALTINDA

Avrupa üzerindeki yüksek basınç sisteminin Türkiye'ye etkilerini değerlendiren Gönençgil, "Şu anda İtalya, Fransa ve İspanya üzerine tam anlamıyla yerleşmiş çok kuvvetli bir yüksek basınç alanı var. Orada kaldığı sürece biz ucunda kalıyoruz ama ilerlemesi söz konusu olabilir. O kadar etkili olmasa da önümüzdeki günlerde batı bölgelerde ve güneyde etkisini gösterebilir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın tanımına göre, sıcaklıkların ortalamadan 5 derece yüksek olması ve bunun en az 5 gün sürmesi gerekiyor. Bu süreç bir haftayı bulabiliyor." sözleriyle durumu özetledi.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 8

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN "KENTSEL ISI ADASI" ALARMI

Betonlaşmanın sıcaklığı nasıl tetiklediğini anlatan Barbaros Gönençgil, "İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde 'kentsel ısı adası' nedeniyle sıcaklıklar çok daha etkili hale gelebilir. İnsanoğlu yer özelliklerini değiştirerek, yeşilin yerine betonu koyarak bu etkileşimi bozdu. Hava yerden ısınır; yere yansıyan enerji atmosferi ısıtır. Biz yüzeyi değiştirdiğimiz için bu doğal denge bozuldu. İnsanın en büyük dahli bu noktada oluyor." dedi.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 9

"İKLİM OLAYLARI DEPREMDEN DAHA ÖLÜMCÜL"

Toplumun deprem korkusuna karşın iklim krizinin sessizce daha büyük bir yıkım yarattığına dikkat çeken Gönençgil, "Son 50 yılın verilerine baktığınız zaman aşırı hava olaylarından hayatını kaybeden insan sayısı ve maddi-manevi kayıplar, depremlerdekilerden daha fazla. Deprem ani geliştiği için daha korkutucu geliyor ama olay uzun vadeye yayıldığında atmosferik hadiseler çok daha etkili. Planlarımızda bunu kaçırmamamız lazım." açıklamasında bulundu.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 10

PASİFİK'TEN GELEN TEHLİKE

Küresel sistemdeki zincirleme reaksiyonun altını çizen Gönençgil, "Bu yaz beklediğimiz hadiselerin arkasında Pasifik'teki El Nino olayı var. Dünyada her şey birbirine bağlı; Atlantik'teki bir değişim Türkiye'yi etkiler. Öte yandan kutuplarda buzulların erimesiyle yeni yolların açılması, Amerika ile Rusya arasındaki jeopolitik mücadeleyi kutup noktasına taşıdı. Grönland mücadelesi bu yüzden başladı." dedi.

Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı - 11

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!

Önümüzdeki günlerdeki en büyük riskin orman yangınları olduğunu vurgulayan Barbaros Gönençgil, "Avrupa'daki kadar yüksek bir sıcaklık beklemiyorum çünkü basınç merkezi İspanya ve Fransa üzerinde sabitlenmiş durumda. Ancak bu sistemin yayılma durumu söz konusu. Benim için vurgulanması gereken esas nokta, batı bölgelerimizdeki olası orman yangınlarıdır. Şu aşamada en büyük problem budur." diyerek sözlerini noktaladı.

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