Avrupa kavruluyor! "Ejderha Sıcakları" Türkiye'ye gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Belçika'da Ulaşım Felç Oldu: Normalde bol yağış alan ve coğrafi olarak oldukça kuzeyde yer alan Belçika'da ülke genelinde "turuncu alarm" ilan edildi. Aşırı sıcakların rayları olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı tren seferleri peş peşe iptal edilerek durduruldu.

İngiltere'de Nadir Görülen Önlem : Genellikle kapalı ve yağmurlu havasıyla bilinen İngiltere'de, tarihte nadir görülen cinsten bir "kırmızı sıcaklık uyarısı" yayınlandı. Adadaki bazı stratejik şehirlerde okullar tatil edildi.

Sıcak hava dalgasının ulaştığı kuzey hattında da durum farksız değil:

İTALYA'DA 12 ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM

Akdeniz'in kalbi İtalya'da da sıcaklıklar adeta kavuruyor. Hükümet, aralarında büyük merkezlerin de bulunduğu tam 12 şehir için "kırmızı alarm" verdi. Aşırı sıcaklar ve güneşin yakıcı etkisi nedeniyle, ülkenin dünyaca ünlü bazı turistik noktalarında sezonun erkenden kapatıldığı ve turizm faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

25 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Yapılan değerlendirmelerde, "Ejderha Sıcakları" olarak tanımlanan bu hava olayının bir haftalık süreçte 25 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açabileceği iddia edildi.