Danimarka'da ezan yasağı girişimi! Cami minareleri de hedefte

Bakanlığın ezan sesini "gürültü kirliliği" kapsamında değerlendirdiği, bununla birlikte cami minarelerinin de görüntüsü gerekçe gösterilerek yasak kapsamına alınmasının gündemde olduğu ileri sürüldü.

Kopenhag yönetiminin, Danimarka'da yaşayan Müslümanların ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi. Göç ve Uyum Bakanlığının, ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak amacıyla hukuki süreç başlattığı ifade edildi.

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanlığı, ezan sesinin ülke genelinde yasaklanmasına yönelik hukuki süreç başlatırken, cami minarelerinin de görüntüsü gerekçe gösterilerek hedef alınabileceği öne sürüldü.

Sürecin arkasındaki isim olarak gösterilen Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bødskov, "Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batmış bir banliyösünde hissetmemelisiniz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bødskov (Arşiv)

BENZER GİRİŞİMLER DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaklaşık 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da benzer girişimlerin daha önce de gündeme geldiği belirtildi. Göç ve Uyum Bakanlığının 2020-2025 yılları arasında da benzer kısıtlamaları hayata geçirmek için adımlar attığı, ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde kapsamlı bir yasağın uygulanamadığı aktarıldı.

KUR'AN-I KERİM PROVOKASYONLARI HÂLÂ HAFIZALARDA

Danimarka, son yıllarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma provokasyonlarıyla da uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Ülkede aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın gerçekleştirdiği provokatif eylemler nedeniyle Danimarka, birçok ülke tarafından sert şekilde eleştirilmişti.